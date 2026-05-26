Banjaluka slavi: Borac protiv Posušja za proslavu titule

Banjalučki Borac proslaviće večeras titulu prvaka BiH, a u posljednjem kolu na megdan im stiže Posušje.

Borac je dominantno ove sezone došao do titule. Ostala je još jedna utakmica, ona protiv Posušja, kojom će pred svojim navijačima da proslave šampionski pehar.

Iako je još prije nekoliko kola bilo jasno da su Banjalučani šampioni, u utakmicu protiv Posušja izabranici Vinka Marinovića ući će maksimalno sa željom da pobijede.