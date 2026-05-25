Istorijski spisak Španije: Prvi put na Mundijal bez igrača Real Madrida

25.05.2026 17:22

Историјски списак Шпаније: Први пут на Мундијал без играча Реал Мадрида
Foto: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Luis de la Fuente, selektor fudbalske reprezentacije Španije, saopštio je konačan spisak igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo, a taj spisak ulazi u istoriju kao prvi na kom se nije našao nijedan fudbaler Real Madrida.

Istorijski presedan događa se Španiji, ali i svijetu fudbala, jer na Svjetskom prvenstvu, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, nećemo vidjeti nijednog fudbalera Real Madrida.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Unaj Simon, David Raja, Đoan Garsija;

Odbrana: Pedro Poro, Markos Ljorente, Ajmerik Laport, Pau Kubarsi, Mark Pubil, Erik Garsija, Mark Kukurelja, Alehandro Grimaldo;

Srednji red: Rodri, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabijan Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Aleks Baena, Dani Olmo;

Napad: Mikel Ojarzabal, Lamin Jamal, Feran Tores, Borha Iglesijas, Viktor Munjoz, Niko Vilijams i Žeremi Pino.

Samo dva puta u istoriji velikih takmičenja u timu Španije nije bilo nijednog imena iz „kraljevskog kluba“. To se desilo za Evropsko prvenstvo 2021. godine, a prije toga još davne 1920. godine za Olimpijske igre.

Španski fudbaleri koji igraju za Real, a ne idu na Mundijal su: Raul Asensio, Alvaro Kareras, Danijel Karvahal, Din Haujsen, Fran Garsija, Dani Sebljaos, Tijago Pitarh i Gonzalos Garsija.

Fudbaleri Španije će pripreme za Svjetsko prvenstvo početi 30. maja, a „crvena furija“ će prije početka Mundijala odigrati dvije prijateljske utakmice i to protiv Iraka i Perua.

Španija će na velikom takmičenju igrati u grupi H sa selekcijama Zelenortskih Ostrva, Saudijske Arabije i Urugvaja.

