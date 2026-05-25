Jak zemljotres u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 25. maja 2026. godina u 17,25 časova, na području Hrvatske

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.8581 i dužine 16.4703 nedaleko od Vrlike. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (telegraf)

