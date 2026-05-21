Snažan zemljotres pogodio Italiju

Zemljotres magnitude 4,4 pogodio Napulj u Italiji jutros u 5.51 sati. Epicentar zemljotresa bio je 15 kilometara jugozapadno od grada, a za sada nema prijavljene štete.

Zemljotres magnitude 4,4 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros u 5.51 sati region Napulja u Italiji. Jak zemljotres osjetili su stanovnici Napulja i okolnih gradova, prenosi agencija Ansa. Do sada nije prijavljena nikakva šteta na objektima. 🔔#Earthquake (#terremoto) M2.1 occurred 13 km W of #Napoli (#Italy) 31 min ago (local time 05:57:37). More info at:

Prema podacima Evro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa zabilježen je na tri kilometra dubine, 15 kilometara jugozapadno od Napulja, prenosi Tanjug.

