Meteorolozi podigli uzbunu: Ovo bi mogao biti najgori toplotni talas u modernoj istoriji

Nova upozorenja klimatologa izazvala su zabrinutost širom svijeta. Stručnjaci upozoravaju da bi već narednih godina Zemlju mogao pogoditi snažan „Super El Ninjo“, klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše, ali i razorne poplave i požare. Meteorolozi smatraju da bi upravo 2026. i 2027. godina mogle oboriti sve dosadašnje temperaturne rekorde. Prema navodima njemačkog Bilda (Bild), Svjetska meteorološka organizacija (World Meteorological Organization — WMO) upozorava da bi se od sredine ove godine mogao razviti novi El Ninjo fenomen, što bi moglo značajno uticati na temperature i obrasce padavina širom planete.

Klimatolog Danijel Svejn (Daniel Swain) sa Kalifornijskog instituta za vodne resurse smatra da bi upravo 2026. i 2027. mogle postati najtoplije godine otkad postoje mjerenja. Slično upozorenje dao je i meteorolog te klimatski stručnjak Džef Berardeli (Jeff Berardelli), koji je za američku televiziju VFLA-TV (WFLA-TV) izjavio: „Mislim da ćemo svjedočiti vremenskim pojavama kakve moderna istorija još nije vidjela.“

Super El Ninjo predstavlja izrazito snažan oblik klimatskog fenomena El Ninjo tokom kojeg dolazi do neuobičajeno visokog zagrijavanja Tihog okeana. Takve promjene potom mogu izazvati potpuni poremećaj vremenskih prilika širom svijeta, od ekstremnih toplotnih talasa i dugotrajnih suša pa sve do obilnih kiša i katastrofalnih poplava. Kako piše Bild, stručnjaci upozoravaju da su posljedice već sada vidljive u pojedinim dijelovima Evrope, gdje su tla izrazito isušena nakon dugih perioda bez ozbiljnijih padavina.

Posljednji El Ninjo zabilježen je tokom 2023. i 2024. godine, a prema izvještajima WMO-a upravo je taj fenomen doprinio tome da 2024. postane najtoplija godina od početka službenih mjerenja. Klimatski naučnik Karlo Buontempo (Carlo Buontempo) upozorava da bi novi temperaturni rekordi mogli pasti već sljedeće godine. Još zabrinjavajuće prognoze dolaze od klimatologa Tide Semlera (Tido Semmler) iz irske meteorološke službe. On smatra da bi posljedice novog El Ninja mogle biti još snažnije tokom 2027. godine jer atmosferi treba određeno vrijeme da reaguje na promjene u Pacifiku.

„Ako se El Ninjo razvije tokom druge polovine 2026, postoji povećani rizik da 2027. postane godina rekordnih vrućina“, upozorio je Semler. Stručnjaci posebno strahuju od sve većeg rizika katastrofalnih šumskih požara. Teodor Kiping (Theodore Keeping) sa Imperijal koledža u Londonu (Imperial College London) upozorava da bi snažan El Ninjo mogao povećati mogućnost ekstremnih suša i toplotnih udara u Australiji, Kanadi, SAD-u i amazonskoj prašumi. U slučaju razvoja izrazito snažnog Super El Ninja, stručnjaci ne isključuju mogućnost da svijet uđe u period najopasnijih vremenskih ekstrema u modernoj istoriji.

Meteorološki portal Sever veder Jurop (Severe Weather Europe) navodi da Evropu već krajem maja očekuje nagli preokret vremena. Nakon neuobičajeno hladnog prodora arktičkog vazduha, nad velikim dijelom kontinenta razvija se snažna toplotna kupola koja zarobljava vruć vazduh i donosi ekstremno visoke temperature.

Prema njihovim prognozama, temperature bi u Španiji i Portugalu mogle dostizati i više od 35 stepeni, dok će se vrlo topao vazduh postepeno širiti prema Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, ali i prema Balkanu. Pojedini dijelovi Evrope mogli bi biti i do 15 stepeni topliji od prosjeka za kraj maja. Meteorolozi upozoravaju da ovakve toplotne kupole često stoje iza rekordnih toplotnih talasa, suša i velikih požara, a zbog dugotrajnog zadržavanja vrućine mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, posebno starijih osoba i hroničnih bolesnika.

(Večernji)