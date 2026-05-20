Horor u Francuskoj: Majka sa troje djece skočila sa 13. sprata, curni prvi snimci

Žena (38) i troje njene djece pronađeni su mrtvi u srijedu ujutru ispred stambene zgrade u naselju Ponkaral u Tulonu, na jugu Francuske. Prema prvim rezultatima istrage, majka je sa djecom skočila sa 13. sprata zgrade u kojoj su živjeli.

Kako je saopštilo tužilaštvo u Tulonu, tijela žene i troje mališana - dva dječaka i djevojčice uzrasta tri, četiri i šest godina - pronađena su oko pet časova ujutru. Svi su nastradali na licu mjesta.

"Prema prvim nalazima istrage koju vodi policija u Tulonu, majka se očigledno bacila sa 13. sprata zajedno sa troje djece", naveo je tužilac u saopštenju.

🇫🇷 | Ce mercredi 20 mai à l’aube, dans la cité #Pontcarral à #Toulon, une femme de 38 ans s’est défenestrée du 13e étage avec trois de ses enfants en bas âge. La mère et les trois petits agés de 4 à 6 ans sont décédés sur le coup 😢 pic.twitter.com/gGRqkAyGkg — Instant Actu (@Inst_Actu) May 20, 2026

Istragom za sada nije utvrđeno da je žena ranije bila hospitalizovana zbog psihijatrijskih problema, ali je potvrđeno da je u aprilu posjetila psihijatra na hitnom prijemu u Marseju. Tokom pretresa stana pronađena je i medicinska dokumentacija koja, prema navodima tužilaštva, ukazuje na moguće psihijatrijske i depresivne poremećaje.

À Toulon, une mère de famille de 38 ans s'est jetée par la fenêtre du 13ème étage avec trois de ses sept enfants. Selon le procureur de la République, elle vivait seule et aurait présenté récemment des symptômes psychiatriques et dépressifs.



Majka je sama živjela sa sedmoro djece. U trenutku tragedije, četvoro starije djece nalazilo se u stanu. Njih su po dolasku preuzele nadležne službe i prevezle u bolnicu u Tulonu, gdje im je pružena medicinska i psihološka pomoć.

Tužilaštvo je saopštilo da za sada nema dokaza koji ukazuju na umiješanost treće osobe.

Kako prenose francuski mediji, porodica ranije nije bila poznata socijalnim službama niti tužilaštvu, jer nije bilo prijava o porodičnim ili socijalnim problemima, prenosi Alo.