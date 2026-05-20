Horor u Francuskoj: Majka sa troje djece skočila sa 13. sprata, curni prvi snimci

Autor:

ATV
20.05.2026 21:46

Француска полиција на мјесту гдје гдје је мајка скочила са дјецом са 13. спрата.
Foto: Printscreen/X/ M6 Info

Žena (38) i troje njene djece pronađeni su mrtvi u srijedu ujutru ispred stambene zgrade u naselju Ponkaral u Tulonu, na jugu Francuske. Prema prvim rezultatima istrage, majka je sa djecom skočila sa 13. sprata zgrade u kojoj su živjeli.

Kako je saopštilo tužilaštvo u Tulonu, tijela žene i troje mališana - dva dječaka i djevojčice uzrasta tri, četiri i šest godina - pronađena su oko pet časova ujutru. Svi su nastradali na licu mjesta.

"Prema prvim nalazima istrage koju vodi policija u Tulonu, majka se očigledno bacila sa 13. sprata zajedno sa troje djece", naveo je tužilac u saopštenju.

Istragom za sada nije utvrđeno da je žena ranije bila hospitalizovana zbog psihijatrijskih problema, ali je potvrđeno da je u aprilu posjetila psihijatra na hitnom prijemu u Marseju. Tokom pretresa stana pronađena je i medicinska dokumentacija koja, prema navodima tužilaštva, ukazuje na moguće psihijatrijske i depresivne poremećaje.

Majka je sama živjela sa sedmoro djece. U trenutku tragedije, četvoro starije djece nalazilo se u stanu. Njih su po dolasku preuzele nadležne službe i prevezle u bolnicu u Tulonu, gdje im je pružena medicinska i psihološka pomoć.

Tužilaštvo je saopštilo da za sada nema dokaza koji ukazuju na umiješanost treće osobe.

Kako prenose francuski mediji, porodica ranije nije bila poznata socijalnim službama niti tužilaštvu, jer nije bilo prijava o porodičnim ili socijalnim problemima, prenosi Alo.

