Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su Moskva i Peking izgradili strateško partnerstvo dovoljno snažno da izdrži pritisak Zapada, ukazujući na širenje energetske saradnje, rastuću tehnološku koordinaciju i trgovinsku razmjenu veću od 200 milijardi dolara.
"Odnosi Moskve i Pekinga počivaju na veoma čvrstoj materijalnoj osnovi. Trgovinska razmjena između dvije zemlje već nekoliko godina premašuje 200 milijardi dolara godišnje, pri čemu su isporuke energenata okosnica saradnje", rekao je Lavrov u intervjuu za Šangajsku radio-televiziju.
Lavrov je istakao da je Rusija najveći snabdjevač Kine prirodnim gasom putem gasovoda, kao i među glavnim snabdjevačima tečnog prirodnog gasa i uglja.
"Nedavno smo postigli konačni dogovor o izgradnji velikog gasovoda `Snaga Sibira dva`. Takođe se razgovara i o `Dalekoistočnom toku`", naglasio je Lavrov.
On je naveo da obje zemlje ubrzavaju napore za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od Zapada u uslovima sankcija i rastućeg geopolitičkog pritiska.
"Kao što pokazuju nedavni događaji u kojima Zapad otkriva suštinu svoje politike, Kina i Rusija moraju, prije svega, da se oslone na sopstvene snage i na naše bratske odnose", rekao je Lavrov.
On je ocijenio da su pokušaji Zapada da ekonomski izoluje Rusiju i Kinu propali, ukazujući na nagli rast kineskog izvoza u Rusiju.
Lavrov je dodao da se partnerstvo Rusije i Kine sve više zasniva na samostalnosti i dugoročnoj strateškoj solidarnosti.
