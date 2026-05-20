Lavrov: Partnerstvo Moskve i Pekinga odolijeva pritisku Zapada

20.05.2026 20:47

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su Moskva i Peking izgradili strateško partnerstvo dovoljno snažno da izdrži pritisak Zapada, ukazujući na širenje energetske saradnje, rastuću tehnološku koordinaciju i trgovinsku razmjenu veću od 200 milijardi dolara.

"Odnosi Moskve i Pekinga počivaju na veoma čvrstoj materijalnoj osnovi. Trgovinska razmjena između dvije zemlje već nekoliko godina premašuje 200 milijardi dolara godišnje, pri čemu su isporuke energenata okosnica saradnje", rekao je Lavrov u intervjuu za Šangajsku radio-televiziju.

Lavrov je istakao da je Rusija najveći snabd‌jevač Kine prirodnim gasom putem gasovoda, kao i među glavnim snabd‌jevačima tečnog prirodnog gasa i uglja.

"Nedavno smo postigli konačni dogovor o izgradnji velikog gasovoda `Snaga Sibira dva`. Takođe se razgovara i o `Dalekoistočnom toku`", naglasio je Lavrov.

On je naveo da obje zemlje ubrzavaju napore za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od Zapada u uslovima sankcija i rastućeg geopolitičkog pritiska.

"Kao što pokazuju nedavni događaji u kojima Zapad otkriva suštinu svoje politike, Kina i Rusija moraju, prije svega, da se oslone na sopstvene snage i na naše bratske odnose", rekao je Lavrov.

On je ocijenio da su pokušaji Zapada da ekonomski izoluje Rusiju i Kinu propali, ukazujući na nagli rast kineskog izvoza u Rusiju.

Lavrov je dodao da se partnerstvo Rusije i Kine sve više zasniva na samostalnosti i dugoročnoj strateškoj solidarnosti.

