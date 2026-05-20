Praznično bdenije u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci

Prazničnim bdenijem u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci večeras je počelo obilježavanje Spasovdana, krsne slave grada i ovog hrama.
Praznično bdenje služeno je u porti hrama, gdje je potom koncert održalo Srpsko pjevačko društvo "Jedinstvo".
Povodom obilježavanja Spasovdana, u Kući Milanovića otvorena je izložba slikara Perice Ivanovića, inspirisana motivima pravoslavnih manastira.
Banjaluka će u duhu tradicije, krsnu slavu grada – Vaznesenje Gospodnje Spasovdan – obilježiti sutra Svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon koje slijedi spasovdanska litija.
Program će biti nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored Hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj biće proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.
Sutra uveče planirano je i guslarsko veče u organizaciji Škole gusala "Sandić".
