Praznično bdenije u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci

ATV
20.05.2026 21:20

Празничним бденијем у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци је почело обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и овог храма.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Prazničnim bdenijem u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci večeras je počelo obilježavanje Spasovdana, krsne slave grada i ovog hrama.

Praznično bdenje služeno je u porti hrama, gdje je potom koncert održalo Srpsko pjevačko društvo "Jedinstvo".

Povodom obilježavanja Spasovdana, u Kući Milanovića otvorena je izložba slikara Perice Ivanovića, inspirisana motivima pravoslavnih manastira.

Banjaluka će u duhu tradicije, krsnu slavu grada – Vaznesenje Gospodnje Spasovdan – obilježiti sutra Svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon koje slijedi spasovdanska litija.

Program će biti nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored Hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj biće proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.

Sutra uveče planirano je i guslarsko veče u organizaciji Škole gusala "Sandić".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

