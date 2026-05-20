Velika prevara sa mesom: Najveći problem je primijećen kod mljevenog

Pitanje porijekla i kvaliteta hrane koju svakodnevno kupujemo ponovo je u centru pažnje nakon što su evropske institucije pooštrile kontrole, a potrošači postali sumnjičavi prema onome što se nalazi na policama.
Poseban alarm izazvala je praksa prodaje odmrznutog mesa koje se kupcima predstavlja kao svježe, što je direktno kršenje pravila Evropske unije.
Hrvatsko tržište mesa godinama je pod lupom zbog ogromnog uvoza smrznutih proizvoda, naročito iz Brazila i drugih južnoameričkih zemalja.
Iako sam uvoz nije nezakonit, problem nastaje u trenutku kada se to meso odmrzne i proda bez jasne oznake da je prethodno bilo zamrznuto.
Prema važećim pravilima EU, svaki takav proizvod mora na deklaraciji imati jasno istaknutu oznaku "odmrznuto“ ili "prethodno zamrznuto“, uz navođenje zemlje porijekla, mjesta klanja i rasijecanja. Međutim, u praksi su ove oznake često neuočljive ili potpuno izostavljene, pa se kupci moraju pouzdati isključivo u poštenje trgovca, naročito u mesarama gdje deklaracije često nisu istaknute.
Dodatnu paniku među potrošačima izazvali su rezultati evropskih kontrola pošiljki brazilske govedine u kojima su pronađeni tragovi nedozvoljenih lijekova i hormona.
Zbog ovih ozbiljnih zdravstvenih i sigurnosnih propusta, Evropska unija priprema uvođenje dodatnih ograničenja.
U Briselu se već ozbiljno raspravlja o zabrani ili značajnom smanjenju uvoza iz onih brazilskih pogona koji ne ispunjavaju evropske standarde o bezbjednosti hrane i sledljivosti proizvoda.
Ovakva odluka mogla bi značajno da promijeni stanje na tržištima koja su se godinama oslanjala na jeftin uvoz, otvarajući prostor za jačanje domaće proizvodnje.
Stručnjaci upozoravaju da prosječan kupac teško može da uoči razliku, naročito kod unapred pakovane robe i mljevenog mesa, kod kojeg je najteže procijeniti kvalitet i starost sirovine.
Ipak, postoji nekoliko znakova koji mogu otkriti prevaru:
Savjet potrošačima je da pažljivo čitaju deklaracije, izbjegavaju proizvode sa previše vode u ambalaži i, kad god je moguće, kupuju meso od proverenih lokalnih proizvođača, prenosi "Blic".
Dok institucije tvrde da su kontrole redovne, nepovjerenje građana raste, jer transparentnost porijekla hrane često ostaje nedorečena.
