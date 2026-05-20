Radnika spljoštila čelična oplata, ljekari mu se bore za život

Autor:ATV
Komentari:0
Na jednom gradilištu na Novom Beogradu došlo je do stravične nesreće u kojoj je teško povrijeđen jedan od radnika, nakon što se na njega srušila masivna građevinska konstrukcija.
Prema prvim informacijama, čelična oplata pala je na radnika K.J. (57), koji je tom prilikom zadobio po život opasne povrede. Nesrećni čovjek je odmah nakon jezivog incidenta hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su ljekari odmah započeli borbu za njegov život.
Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je jako nevrijeme kumovalo ovoj nesreći. Naime, sumnja se da je snažan vjetar oborio tešku čeličnu konstrukciju koja je pala direktno na radnika i bukvalno ga spljoštila.
O ovom dramatičnom slučaju hitno je obaviješteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Na teren izlazi i inspekcija rada koja će detaljno obići gradilište kako bi se utvrdilo da li su poštovane sve zaštitne mjere na radu ili je u pitanju kobni propust u bezbjednosti, prenosi Informer.
