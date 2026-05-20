Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

Predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić otkrio je koje struke nemaju dovoljno učenika, a koje bilježe rekordnu konkurenciju.

Dok majstori zarađuju i do 2.500 evra mjesečno, a dnevnice im dostižu i 100 evra, učionice u kojima se školuju zidari, tesari, mesari i pekari ostaju poluprazne.

Smjerovi za koje nema interesovanja

Interesovanje učenika za profile u okviru građevinske struke, kao što su zidari, tesari i armirači, na izuzetno je niskom nivou. Pored građevinarstva, na listi najmanje atraktivnih smerova nalaze se i tekstilstvo i kožarstvo, poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta, kao i željeznički saobraćaj.

To je izuzetno traženo zanimanje, a rade nam priučeni majstori. Plata je, ako se radi pet dana nedeljno, oko 2.500 evra, a dnevnica od 80 do 100 evra. Slabo je interesovanje za pekare i mesare iako je dobra zarada, i do 1.500 evra mjesečno, kao i za tekstilnu struku – kaže Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola.

Posebno ga brine slabo interesovanje za poljoprivredne škole, izuzev smjera veterinarski tehničar.

Velika konkurencija

S druge strane, godinama vlada veliko interesovanje za gimnazije i medicinske škole, ali i za Vazduhoplovnu akademiju, gde na jedno mesto konkuriše čak sedam učenika.

– Tražena su zanimanja kao što su električar, instalater grejanja, vodovoda i klima-uređaja, kuvar, poslastičar i konobar. Za neka od tih mesta konkuriše čak pet učenika. Slijede maser i frizer, kao i mehaničar za motorna vozila – plata je minimum 1.500 do 1.600 evra, a potražnja je ogromna — objašnjava Antić.

Zarade koje mame učenike

Kuvare i električare poslodavci plaćaju od 1.500 do čak 3.000 evra mesečno, maseri, frizeri i poslastičari ne zarađuju ispod 1.500 evra, a moleri u sezoni krečenja mogu mesečno da zarade i preko 3.000 evra.

Svi ovi profili pod‌jednako su traženi i u zemljama bivše Jugoslavije i na Zapadu.

Okvir – Profil i zarada:

Elektrotehničar obnovljivih izvora energije: 2.000-5.000 evra

Vazduhoplovna akademija: 2.000-5.000 evra

Kuvar: 2.000-3.000 evra

Električar: 1.500-3.000 evra

Konobar: do 2.000 evra

Maser: do 2.000 evra

Poslastičar: 1.500-2.000 evra

Frizer: 1.500-2.000 evra

Plan upisa

Planom upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu predviđeno je 71.614 mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama širom Srbije. Završni ispit za oko 64.000 osmaka zakazan je za 15, 16. i 17. jun.

Najveće interesovanje za upis u gimnazije prethodnih godina bilježeno je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, gde je za upis u neke gimnazije potrebno preko 90 bodova. U manjim sredinama interesovanje za gimnazije znatno je slabije, prenosi Kurir.