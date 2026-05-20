Opozicija bez Vukanovića potpisala sporazum: Poznato kada izlaze s imenima

Opozicione stranke u Republici Srpskoj, PSS, SDS i Narodni front, potpisali su u srijedu sporazum o zajedničkom djelovanju na izborima.

Sastanku opozicije nije prisustvovao Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, tako da je sporazum potpisan bez njega.

Takođe, nisu još uvijek dogovorena imena kandidata na predstojećim oktobarskim izborima.

Republika Srpska Dodik potvrdio: Koalicija zajedno izlazi na izbore, SNSD predlaže kandidate

Fokus sastanka opozicionih stranaka bio je na usaglašavanju koalicionog sporazuma i zajedničkog nastupa na narednim izborima. Lideri stranaka poručili su da rade na formiranju jedne opozicione kolone, uz zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Naveli su da će konačni stavovi i imena kandidata biti poznati nakon narednog sastanka 31. maja, te poručili da žele izbjeći podjele unutar opozicije, koje bi, kako tvrde, išle u korist SNSD-u.

Opozicione stranke poručuju da im je cilj pokazati jedinstvo i ponuditi zajedničku platformu za političke promjene.