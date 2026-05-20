Cvijanović: Naši prioriteri su pobjeda za Srpsku i uvijek će tako biti

Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a, nakon sastanka vladajuće koalicije, rekla je da rezultati na unutrašnjem i međunarodnom planu govore o njihovom radu.

"Samo godinu dana unazad vidljivo je šta smo uradili. Stvari se mijenjaju na dobrobit svih. Zahvalnost za podršku, bilo je važno držati institucionalnu vezi. Ta koordinacija i svijest koje interese zastupate, jednako odgovorno prema Srpskoj, to je bilo najvažnije. Ono što se postiže na ekonomskom planu govori kakav život želimo ovdje", rekla je Cvijanović.

Kako je rekla, njihovi prioriteti su pobjeda za Republiku Srpsku, i uvijek će tako biti.

"Jer je Srpska garancija za sve nas", istakla je Cvijanović.