Dodik: Most u Gradišci privremeno otvoren na 100 godina

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je pitanje novog mosta i graničnog prelaza u Gradišci za Republiku Srpsku odavno riješeno, te istakao da je most privremeno otvoren na 100 godina.

On je istakao da nema namjeru da polemiše da li je most privremeno otvoren.

"Mogu vam ovako reći – most je otvoren privremeno na 100 godina", poručio je Dodik.

Podsjetio je da je izgradnju mosta primarno finansirala Republika Srpska, a ne BiH.

"To je najfrekventniji granični prelaz u BiH. Dao sam nalog da se ispita koliko tuda prolazi građana i privrednih vozila iz Republike Srpske, a koliko iz Federacije BiH. Vidjećete da preko 45 odsto od ukupnog broja prolaze ljudi iz FBiH", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Politika je ozbiljna stvar, a ne posao za skorojeviće

Predsjednik SNSD-a poručio je da je politika ozbiljna stvar i da nije posao za skorojeviće, već za ljude koji su spremni za težak i uporan rad, te istakao da je Željka Cvijanović jedna od najprodornijih političara na ovim prostorima.

Dodik je podsjetio da je bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio da ne želi da sluša naređenja Narodne skupštine Republike Srpske, dok je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sve svoje odluke vezala za odluke Narodne skupštine i Vlade Srpske.

"Danas je Željka Cvijanović jedan od najpropulzivnijih političkih kadrova na ovim prostorima, a Mirko Šarović je tamo gdje je i zaslužio – nigdje", rekao je Dodik.

On je naveo da je ponosan na saradnju sa koalicionim partnerima, te dodao da će vlast u Republici Srpskoj raditi na tome da srpski narod gradi svoju državu.

"Srpski narod je narod sa svim međunarodno kodifikovanim elementima. To smo uradili i postigli kroz istoriju", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka vladajuće koalicije.

Izjave Blanuše o tzv. državnoj imovini potvrdile ko bi izdao Srpsku

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je na konferenciji za novinare u Banjaluci da je izjava Branka Blanuše o tzv. državnoj imovini potvrda da je on tu da izda Republiku Srpsku, što oni neće dozvoliti.

"Imovina je gospodine Blanuša napisana u Dejtonu. BiH nema imovinu..Mi se ovdje borimo i borićemo se da takvi poput njega ne dođu na funkciju. Nemam ništa protiv njegove kandidature, ali ne možeš tako olako prelaziti u sarajevsko studiju i olako predati i prodati imovinu. Žao mi je SDS-a ko ga vodi i ko je na šta spreman", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da nigdje nije napisano da imovina pripada BiH.

"Jedini je moguć sporazum dva entiteta. Blanuša djeluje kao da ne zna je li pošao ili došao. Mi smo ovdje uložili mnogo, ugrožili smo lične identitete i slobode da bi zadržali imovinu, a onda on izjavi tako nešto. Da tako olako izgovara takve riječi, samo jer je u studiju federalnog medija", ističe Dodik.