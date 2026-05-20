Mnogi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Autor:ATV
Komentari:0
Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dio ulice Bulevar vojvode Stepe Stepanovića struje neće imati od 08:30 do 13:30, dok dio naselja Mišin Han od 09:00 do 15:00 časova.
Dio naselja Petrićevac i dijelovi ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića, Mire Cikote, Hajduk Veljkova, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvijetića, Branka
Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije struje neće imati od 10:30 do 12:00 časova.
Od 11:00 do 13:30 struje neće imati dio ulice Krajiških brigada i Ranka Šipke, dok dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića od 09:00 do 14:00 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h0
Društvo
2 h0
Banja Luka
4 h0
Banja Luka
9 h0
Banja Luka
9 h0
Banja Luka
11 h0
Najnovije
Trenutno na programu