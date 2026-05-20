Logo
Large banner

Mnogi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Autor:

ATV
20.05.2026 17:25

Komentari:

0
Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio ulice Bulevar vojvode Stepe Stepanovića struje neće imati od 08:30 do 13:30, dok dio naselja Mišin Han od 09:00 do 15:00 časova.

Dio naselja Petrićevac i dijelovi ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića, Mire Cikote, Hajduk Veljkova, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvijetića, Branka

Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije struje neće imati od 10:30 do 12:00 časova.

Od 11:00 do 13:30 struje neće imati dio ulice Krajiških brigada i Ranka Šipke, dok dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića od 09:00 do 14:00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

naselja bez struje

isključenje struje

Struja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трактор ради на њиви.

Svijet

Farmer prodaje 50 mašina za suvo zlato, razlog će vas dirnuti

2 h

0
Састанак опозиције у Бањалуци

Republika Srpska

Šta piše u Nacrtu sporazuma opozicije iz Republike Srpske

2 h

2
Сутра сједница Владе: Ево о чему ће се разговарати

Republika Srpska

Sutra sjednica Vlade: Evo o čemu će se razgovarati

2 h

0
Дао сићу, а узео право богатство: Ево гдје је уплаћена невјероватна лото "седмица"

Društvo

Dao siću, a uzeo pravo bogatstvo: Evo gdje je uplaćena nevjerovatna loto "sedmica"

2 h

0

Više iz rubrike

Град Бањалука

Banja Luka

„Run&More Weekend“ obustavlja saobraćaj: Detaljan spisak zatvorenih ulica

4 h

0
деда вози у контра смјеру

Banja Luka

Kružni tok kod Ekvatora i dalje enigma: Ponovo vožnja u kontra smjeru!

9 h

0
пси луталице парк игралиште

Banja Luka

Ulice pune pasa lutalica: Da li su Banjalučani bezbjedni?

9 h

0
Бањалука обиљежава Спасовдан: Обустава саобраћаја у више улица

Banja Luka

Banjaluka obilježava Spasovdan: Obustava saobraćaja u više ulica

11 h

0

  • Najnovije

19

46

Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

19

43

Tuga potresla srpski sport: Preminuo Miloš Medić

19

39

Tramp: Jedino pitanje je da li ćemo "završiti posao"

19

30

"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

19

25

Poznato kada počinje novi krug pregovora Irana i SAD-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner