Mnogi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio ulice Bulevar vojvode Stepe Stepanovića struje neće imati od 08:30 do 13:30, dok dio naselja Mišin Han od 09:00 do 15:00 časova. Dio naselja Petrićevac i dijelovi ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića, Mire Cikote, Hajduk Veljkova, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvijetića, Branka Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije struje neće imati od 10:30 do 12:00 časova. Od 11:00 do 13:30 struje neće imati dio ulice Krajiških brigada i Ranka Šipke, dok dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića od 09:00 do 14:00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.