Banjalučane zaludio novi skupocjeni trend

Profi fotografije sa različitih lokacija, plus snimatelj koji se s kamerom satima probija kroz gužvu, više nisu dovoljni.

Novi trend osvojio je Banjalučane koji ne žale para za snimak svadbe iz vazduha.

Iz agencija koja se bave ovim poslom, za "BL portal" kažu da sve više parova traži da se njihova svadba snima dronom, jer to daje posebnu perspektivu vjenčanja i slavlja.

Goran Ratković iz agencije "Angels35 wedding studio", kaže da je interesovanje ogromno i da skoro svi, prije nego što ih angažuju, postavljaju isto pitanje.

“Prvo pitanje koje klijent postavlja je da li imate dron. Ovdje se, što se tiče dronova, može snimati bez problema, dok u zemljama poput Austrije i Njemačke ne smijete dizati dron uopšte, zbog zaštite privatnosti ljudi”, objašnjava Ratković za pomenuti portal.

Dodaje da se snimanja uvijek rade sa dva snimatelja, a sve lokacije se snimaju dronom. Ukoliko je vjenčanje na otvorenom, jedna kamera je fiskna, drugi kamerman je pokretan, a dron-operater kruži dronom i snima iz vazduha sve vrijeme, kako bi se postigao što bolji efekat.

“Pratimo kolone vozila i snimamo na zemlji, a za to vrijeme dron sve prati i snima ulaske i izlaske iz crkve. Dron može da snima i u salama, ako su dovoljno visoke, odnosno ako je plafon na tri i po metra. Tada dižemo dron i snimamo prvi ples, jer dron tom činu daje posebnu dimenziju. Ovi novi dronovi sada imaju zum kamere, pa onda ne morate biti blizu da bi se dobio dobar kadar, već se možete udaljiti i snimati”, napominje Ratković.

Cijene paketa usluga i do 6.000 KM

Cijene usluga fotografisanja i snimanja variraju u zavisnosti od paketa. Ratković napominje da se oni najskuplji plaćaju i do 6.000 KM.

“Osnovni paket je 1.300 KM, što uključuje fotografa i fotobook. Cijene su kod nas 1.300 do 6.000 KM”, kaže on.

Ujedno napominje da formiranja cijena u Banjaluci problematično, prije svega zbog nelojalne konkurencije. Mnogi fotografi, objašnjava Ratković, smanjuju cijenu fotografisanja na vjenčanju na najnižu moguću, jer im je bitno da ljudima isprintaju i prodaju što više slika.

“Oni računaju da će praviti 150-200 slika po 5 KM, i to im je glavni interes. Zato i jeste teško pričati o cijenama. U Hrvatskoj je drugačije. Tamo nema prodaje fotografija, samo cijena po kojoj se radi, a klijent pristaje ili ne pristaje. Ovdje se cijene obaraju”, kaže Ratković.