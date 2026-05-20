Biznismenu Aci Đukanoviću ukinut kućni pritvor

Autor:

ATV
20.05.2026 18:55

Ацо Ђукановић
Foto: Printscreen/RTCG

Osnovni sud u Nikšiću ukinuo je mjeru zabrane napuštanja stana biznismenu Aci Đukanoviću protiv kojeg se vodi postupak zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Sud je, po službenoj dužnosti, izvršio kontrolu mjera nadzora u ovom predmetu i danas donio novo rješenje.

Kako je saopšteno, rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću Đukanoviću je ukinuta mjera zabrane napuštanja stana u mjestu Rastoci, u opštini Nikšić.

Istovremeno, sud je produžio mjeru privremenog oduzimanja pasoša, koja mu je prethodno određena 20. marta.

Novim rješenjem sudije za istragu određena je i dodatna mjera nadzora – obaveza javljanja policiji.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba.

Biznismen i brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Aco Đukanović uhapšen je 28. februara nakon što je policija pretresla njegovu imovinu u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici.

Tokom pretresa kuće u Nikšiću policija je pronašla veću količinu oružja i municije, a tokom pretresa u zgradi u Podgorici u kojoj živi izuzeta je određena dokumentacija.

Riječ je o zgradi u kojoj su prostorije Prve banke, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik.

