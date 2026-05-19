Kristijan Aleksić priznao da je ubio Luku: Nije pokazao kajanje

19.05.2026 22:12

Kristijan Aleksić, osumnjičeni za ubistvo 19-godišnjeg Luke Milovca, u svom iskazu priznao je krivicu i nije izrazio kajanje. Takođe, sudija mu je odredio istražni zatvor.

Ovu informaciju nezvanično prenosi portal 24sata.hr.

Maja Dogan, v.d. županijske državne tužiteljke, dala je izjavu za medije nakon završenog ispitivanja pred županijskim državnim tužilaštvom.

"Okrivljeni se aktivno branio. Iznosio je obranu, odgovarao na postavljena pitanja. Doneseno je rješenje o sprovođenju istrage zbog krivičnih djela teškog ubistva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija. Nakon što je rješenje o sprovođenju istrage doneseno, sudiji smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i teških okolnosti ovog krivičnog djela. Čekamo zakazivanje ročišta", zaključila je ona.

Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubistvo maturanta Luke Milovca, pred nadležnim institucijama u Šibeniku aktivno je iznosio svoju obranu, prenijela je reporterka Ivana Ivanda Rožić za RTL.

Aleksić je u Županijsko državno tužilaštvo dovezen nešto poslije 14 sati i to u kombiju pod snažnom policijskom pratnjom. Uz njega su bili policajci u pancirkama, naoružani dugim cijevima i s fantomkama na glavi. Osumnjičeni je imao lisice na rukama, bio je obučen u mornarsku majicu te je prema zgradi hodao spuštene glave.

"Šta kažete na optužbe koje vam se stavljaju na teret", upitala je novinarka. Aleksić na pitanje nije odgovorio.

Prema dostupnim informacijama, ispitivanje je trajalo oko dva sata. Poznato je i da je Aleksiću juče bio dodijeljen advokat po službenoj dužnosti, ali on se u međuvremenu povukao iz slučaja. Danas mu je određena nova advokatica po službenoj dužnosti, koja zasad nije željela da daje izjave.

