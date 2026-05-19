Borac osvojio Kup Republike Srpske

Banjalučani su u 32. finalu (završnica Kupa u sezoni 2019/20 nije odigrana zbog pandemije virusa korona) savladali bijeljinski Radnik sa 3:0.

Bila je ovo u jednu ruku utakmica za istoriju, jer su do sada i jedni i drugi po sedam puta osvajali pobjednički pehar u Kupu, tako da je ovaj susret odlučio ko će postati prvi klub sa osam trofeja.

I šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović i trener Bijeljinaca Duško Vranešević u ovom susretu izveli su dosta promijenjene sastave u odnosu na prvenstvene mečeve.

Banjalučani su poveli već u trećem minutu kada je mrežu Bijeljinaca pogodio Karlo Perić.

U 78. minutu odlično je centrirao David Vuković, a mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu “crveno-plavih“ i osvajanje osmog trofeja u najmasovnijem fudbalskom takmičenju u Republici Srpskoj. Konačan rezultat postavio je Stojan Vranješ u 88. minutu poslije asistencije Vukovića

Na putu do osmog trofeja Borac je u šesnaestini finala savladao kao gost Bratstvo iz Kozinaca sa 4:0, a potom u osmini finala u Šamcu imenjaka, Borac sa 4:0.

Istim rezultatom u četvrtfinalu je savladana u Gradišci i Kozara, a u polufinalu Banjalučani su bili u oba meča bili bolji od Proletera (3:0 u Tesliću, 4:0 na Gradskom stadionu. To znači da Marinovićevi puleni na putu do pehara nisu primili nijedan gol, a na šest utakmica postigli su ih čak 22.

(Glas Srpske)