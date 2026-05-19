Ostavila muža i otišla da živi sa ljubavnikom, pa pronađena mrtva u stanu: Užas u Moskvi

19.05.2026 21:38

Marija P. (38) iz Moskve pronađena je mrtva u ponedjeljak 18. maja, nakon što je njen otuđeni suprug prijavio njen nestanak.

Prema navodima medija, Marija je prije tri mjeseca napustila muža i otišla da živi sa ljubavnikom Aleksejem S. Iako se nije zvanično razvela, sa mužem sa kojim se rastala je održavala povremeni kontakt, ali kako već izvjesno vrijeme nije uspio da je nađe, muž je alarmirao policiju i prijavio njen nestanak.

Policija je pratila Marijino kretanje posljednjeg dana kada je viđena živa i snimljena je kako ulazi u zgradu u kojoj je živjela sa Aleksejem. Upravo je u zajedničkom stanu pronađena mrtva.

Prema nezvaničnim saznanjima, na njenom tijelu su bili vidljivi tragovi nasilja. Kako je tačno preminula, u ovom trenutku nije poznato.

Policija je odmah potom privela Alekseja zbog sumnje da je ubio Mariju.

Motiv za zločin u ovom trenutku nije poznat.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

