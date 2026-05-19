Žena ostala bez 64.000 evra: Mislila da se udaje za Trampovog sina

Jedna 53-godišnja žena postala je žrtva internet prevare nakon što je povjerovala da je u vezi sa Baronom Trampom, sinom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kontaktirala ju je osoba koja se na društvenim mrežama predstavljala kao Baron Tramp, nakon čega je počela da šalje novac prevarantu, uvjerena da gradi zajedničku budućnost i da će dobiti dio nasljedstva.

Priča dospjela u javnost preko Redita

Cijeli slučaj dospio je u javnost nakon objave na platformi Redit, u podforumu r/legaladvice, gdje je korisnik pod nadimkom Awkward_Steak_2512 zatražio pravni savjet.

On je naveo da dolazi iz Njujorka i da im je majka nedavno otkrila kako je u emotivnoj vezi.

Kako tvrdi, porodica je bila iznenađena jer žena nije bila u vezi više od 20 godina. Ona je tvrdila da je u kontaktu sa Baronom Trampom, koji ju je navodno lično kontaktirao.

Iako je ranije bila svjesna internet prevara, uvjerena je da se u ovom slučaju radi o „provjerenom“ profilu sa fotografijama.

Obećavao bogatstvo i brak

Kada ju je porodica pitala da li joj je „Baron“ tražio novac, u početku je izbjegavala direktan odgovor. Kasnije je rekla da joj je obećano da će biti uključena u njegov testament.

„Počela je govoriti kako ćemo se obogatiti kada se vjenčaju, a kada sam je pritisnuo, priznala je da ju je tražio ‘samo’ 75.000 dolara (oko 64.000 evra) kao pozajmicu jer mu je sav novac navodno vezan u dionicama“, napisao je autor objave.

Dodao je i da joj je obećano da će novac biti vraćen sa kamatama za nekoliko sedmica, kao i da će se uskoro lično upoznati.

Prema objavi, žena je već uplatila oko 13.000 dolara u bitkoinima i planirala je da pošalje još novca.

Porodica zabrinuta

Autor objave tvrdi da njegova majka nema dijagnostikovane kognitivne poremećaje, ali da je emotivno ranjiva zbog loših iskustava i dugogodišnje želje za vezom.

Objava je ubrzo postala viralna i prikupila hiljade komentara, a mnogi korisnici upozorili su da starije osobe često postaju mete sofisticiranih internet prevara.

„Moja majka je nasjela na sličnu prevaru, iako je inače vrlo sposobna… Prevaranti ciljaju na najjače ljudske emocije“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su upozorili da ljudi koji postanu žrtve prevare često odbijaju da prihvate da su iskorišteni, dok su pojedini izrazili zabrinutost za njeno mentalno zdravlje i savjetovali medicinski pregled.

(Avaz)