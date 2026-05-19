PD PS BiH: Veličanje ustaštva okarakterisano kao krivično djelo

19.05.2026 19:01

ПД ПС БиХ: Величање усташтва окарактерисано као кривично дјело
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH kojim se isticanje simbola Nezavisne Države Hrvatske i njihovo veličanje, te korištenje ustaškog pozdrava "Za dom spremni!" karakteriše kao krivično djelo u BiH.

Usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, po hitnom postupku, kojim se produžava rad u službi do 49 godina staža, te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH po hitnom postupku, koji se odnosi na porodiljsko odsustvo za žene zaposlene u Oružanim snagama i drugim bezbjednosnim agencijama, prenosi SRNA.

Poslanici su usvojili i prijedloge izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Podršku nije dobio Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Za ovaj zakonski prijedlog nije bilo entitetske većine.

UIO BiH: Krnjić iznosi netačne informacije o kategorijama graničnih prelaza

Entitetske većine nije bilo za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH, dok je u prvom čitanju usvojen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o ličnoj karti državljana BiH, koji podrazumijeva mogućnost izdavanja lične karte u kraćem roku nego do sada, uz plaćanje posebne naknade za ubrzan postupak.

Poslanici su dali jednoglasnu podršku izvještaju komisije koja je usaglasila tekst Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Jednoglasno je podržan i poziv na zajednički rad i koordinaciju u sprečavanju femicida.

Usvojeni su i izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za prošlu godinu.

Nije usvojen zaključak poslanika Jasmina Emrića da Savjet ministara ažurira rokove u dokumentu Reformske agende, koja je danas bila pred poslanicima.

Nije usvojen zaključak kojim se zadužuje Savjet ministara da preduzme mjere protiv direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Marka Kubatlije, rukovodećeg državnog službenika, jer je na lokalnim izborima 2024. godine bio nosilac liste kandidata Demokratskog narodnog saveza za Skupštinu opštine Pale.

Glasanjem o apsolviranim tačkama dnevnom reda završena je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

