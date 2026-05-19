Vulić: Pravna borba protiv Šmita tek slijedi

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da Kristijan Šmit dželat i srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi.

Vulićeva je rekla da je Šmit okupator koji je kriv za sva neslaganja i razdor među narodima, te da je izazvao neviđenu krizu u postdejtonskoj BiH, prenosi SRNA.

Ona je navela da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.

Vulićeva je poručila da će Republika Srpska prihvatiti budućeg visokog predstavnika koji bude izabran relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN.

BiH Hrvatska spremna za 2 sata da otvori GP Gradiška

Ona je najavila da će osim Šmita, prijava biti podnesena i protiv zamjenika ministra finansija i trezora Muhamed Hasanovića, koji je po Šmitovoj naredbi na nepostojeći račun isplatio milionski iznos u slučaju "Vijadukt".

"Uzeli su dio sredstava od putarina i oni to namjeravaju oduzeti Republici Srpskoj onog trenutka kada se Srpska i Federacija BiH dogovore o raspod‌jeli tih sredstava", rekla je Vulićeva.