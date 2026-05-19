Vulić: Pravna borba protiv Šmita tek slijedi

19.05.2026 18:06

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da Kristijan Šmit dželat i srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi.

Vulićeva je rekla da je Šmit okupator koji je kriv za sva neslaganja i razdor među narodima, te da je izazvao neviđenu krizu u postdejtonskoj BiH, prenosi SRNA.

Ona je navela da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.

Vulićeva je poručila da će Republika Srpska prihvatiti budućeg visokog predstavnika koji bude izabran relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN.

Ona je najavila da će osim Šmita, prijava biti podnesena i protiv zamjenika ministra finansija i trezora Muhamed Hasanovića, koji je po Šmitovoj naredbi na nepostojeći račun isplatio milionski iznos u slučaju "Vijadukt".

"Uzeli su dio sredstava od putarina i oni to namjeravaju oduzeti Republici Srpskoj onog trenutka kada se Srpska i Federacija BiH dogovore o raspod‌jeli tih sredstava", rekla je Vulićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

