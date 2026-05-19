Prekinuli ćutnju: EU pozdravila privremeno otvaranje novog Graničnog prelaza

19.05.2026 18:38

Прекинули ћутњу: ЕУ поздравила привремено отварање новог Граничног прелаза

Delegacija EU u BiH pozdravila je brzu reakciju nadležnih organa zbog privremenog otvaranja novog Graničnog prelaza Gradiška nakon problema sa starim usljed urušavanja mosta.

"Ovakav privremeni aranžman pomoći će u ublažavanju uskih grla, poboljšanju protoka robe i putnika, te osigurati trenutno rasterećenje prevoznicima i privrednim subjektima. Istovremeno, privremena mjera naglašava potrebu da se bez odlaganja krene ka održivom, dugoročnom rješenju koje osigurava potpuno i predvidivo funkcionisanje prelaza i omogućava da nova granična infrastruktura, izgrađena uz finansijsku podršku EU-a, ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja", saopšteno je iz EU delegacije.

Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci, nakon što je član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić ponovo blokirao otvaranje.

Pozitivan odgovor stigao je i od Hrvatske, saznaje ATV. Oni će otvoriti ovaj Granični prelaz kroz nekoliko sati.

Nakon urušavanja mosta, stari Granični prelaz u Gradišci je zatvoren, a na hitnoj sjednici Upravnog odbora UIO Zijad Krnjić je ponovo blokirao otvaranje novog.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić kritikovao je međunarodnu zajednicu zbog ćutanja o blokadama novog graničnog prelaza i pozvao ih da reaguju.

