Hrvatska spremna za 2 sata da otvori GP Gradiška

Hrvatska strana je spremna da kroz dva sata stavi u funkciju novi Granični prelaz Gradiška, saznaje ATV.

Prema našim saznanjima, Hrvatska se čitav dan sprema na ovaj potez.

Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci nakon što je stari zatvoren zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Nakon toga je član Upravnog odbora UIO Zijad Krnjić još jednom blokirao otvaranje novog Graničnog pregleda u Gradišci.

Rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prelaza Gradiška.

