Lukin snimak iz djetinjstva slama srca: ''Ne znam šta nas čeka, sudbina će odlučiti''

19.05.2026 18:25

Foto: Ustupljena fotografija/Facebook

Snimak traje tek manje od minuta. Dječak u opremi KK Doška stoji pred kamerom nakon utakmice na turniru "Basket 4 Kids" u Splitu i odgovara na pitanja dječački kratko, bez imalo želje da ostavi dobar utisak.

Imao je 11 godina i bio je najmlađi učesnik turnira. "Svidio mi se taj sport i eto, zbog toga sam odlučio da se bavim košarkom”, rekao je tada Luka Milovac, u razgovoru za Sport Klub 2018. godine.

Posljednjih dana ovaj se snimak ponovno dijeli društvenim mrežama, dok se Drniš danas oprašta od 19-godišnjaka čije je ubistvo potreslo cijelu Hrvatsku, prenosi Večernji list.

Na turniru su igrale ekipe iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

Luka je tada govorio kako mu je u Splitu "sasvim lijepo" i kako turnir vidi kao "dobar i jak". Na pitanje koliko trenira odgovorio je jednostavno: četiri puta nedjeljno.

Poslije poraza u prvoj utakmici novinar ga je pitao šta očekuje do kraja turnira.

"Ne znam, vidjećemo. Sudbina će odlučiti”, rekao je dječak pred kamerom.

Danas se snimak ponovno širi društvenim mrežama jer je na njoj Luka kakvog su mnogi poznavali - miran, pristojan i potpuno posvećen košarci. Govori kratko, dječački iskreno, o treninzima i utakmicama, ne sluteći da će godinama poslije upravo te obične rečenice postati toliko bolne za one koji ih slušaju. Video je dio arhive Sport Kluba i dostupan je na njihovu službenom Jutjub kanalu ovdje.

Drniš

Hrvatska

Ubistvo

Luka Milovac

Maturanti

