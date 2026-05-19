Nebenzja: Tramp iskren u nastojanjima za mir u Ukrajini

Autor:ATV
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp iskreno nastoji da riješi sukob u Ukrajini, a Rusija je zahvalna na njegovoj podršci primirju povodom Dana pobjede, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
"Htio bih da se zahvalim Trampu na iskrenim težnjama u postizanju mirnog rješenja sukoba u Ukrajini. Takođe smo zahvalni na podršci inicijativi ruskog predsjednika Vladimira Putina o primirju 8. i 9. maja, u vrijeme koje je sveto za sve narode bivšeg Sovjetskog Saveza - Dan pobjede", rekao je Nebenzja na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.
BiH
PD PS BiH: Veličanje ustaštva okarakterisano kao krivično djelo
On je naglasio da Moskva ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se suštinski krene naprijed u pitanju rješavanja sukoba.
"Pregovarački proces trenutno je u ćorsokaku", dodao je Nebenzja.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
BiH
3 h0
Svijet
3 h0
BiH
3 h3
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Trenutno na programu