Nebenzja: Tramp iskren u nastojanjima za mir u Ukrajini

ATV
19.05.2026 19:05

представник Русије при УН Василиј Небензја
Foto: Youtube / United Nations

Američki predsjednik Donald Tramp iskreno nastoji da riješi sukob u Ukrajini, a Rusija je zahvalna na njegovoj podršci primirju povodom Dana pobjede, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

"Htio bih da se zahvalim Trampu na iskrenim težnjama u postizanju mirnog rješenja sukoba u Ukrajini. Takođe smo zahvalni na podršci inicijativi ruskog predsjednika Vladimira Putina o primirju 8. i 9. maja, u vrijeme koje je sveto za sve narode bivšeg Sovjetskog Saveza - Dan pobjede", rekao je Nebenzja na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

On je naglasio da Moskva ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se suštinski krene naprijed u pitanju rješavanja sukoba.

"Pregovarački proces trenutno je u ćorsokaku", dodao je Nebenzja.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

