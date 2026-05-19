Nebenzja: Tramp iskren u nastojanjima za mir u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp iskreno nastoji da riješi sukob u Ukrajini, a Rusija je zahvalna na njegovoj podršci primirju povodom Dana pobjede, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

"Htio bih da se zahvalim Trampu na iskrenim težnjama u postizanju mirnog rješenja sukoba u Ukrajini. Takođe smo zahvalni na podršci inicijativi ruskog predsjednika Vladimira Putina o primirju 8. i 9. maja, u vrijeme koje je sveto za sve narode bivšeg Sovjetskog Saveza - Dan pobjede", rekao je Nebenzja na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

On je naglasio da Moskva ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se suštinski krene naprijed u pitanju rješavanja sukoba.

"Pregovarački proces trenutno je u ćorsokaku", dodao je Nebenzja.

(SRNA)