UIO BiH: Krnjić iznosi netačne informacije o kategorijama graničnih prelaza

ATV
19.05.2026 18:44

УИО БиХ: Крњић износи нетачне информације о категоријама граничних прелаза

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH saopštila je da su netačne informacije člana Upravnog odbora UIO Zijada Krnjića da su granični prelazi prve kategorije Brod, Izačić i Šamac, te da između BiH i Hrvatske postoje samo dva granična prelaza sa potpunim inspekcijskim nadzorom - Gradiška i Bijača.

"Kamioni sa robom koja zahtijeva potpuni inspekcijski nadzor, iz BiH u Hrvatsku to jest u EU, kao i iz EU u BiH, mogu ući isključivo na jedan od ova dva granična prelaza", saopšteno je iz UIO.

Potpuni inspekcijski nadzor podrazumijeva da određena roba koja prelazi granični prelaz mora dobiti potvrde veterinarske inspekcije, fitosanitarno-poljoprivredne inspekcije, sanitarne inspekcije i tržne inspekcije, navodi se u saopštenju, prenosi SRNA.

"Ovo je u BiH moguće isključivo na dva granična prelaza - Gradiška i Bijača, odnosno od danas zbog novonastale situacije i prekida saobraćaja na prelazu Gradiška to više nije moguće na cijelom području sjverozapadne granice BiH sa EU", ističe se u saopštenju.

Iz UIO napominju da su na ovakav način mnogi privrednici iz cijele BiH dovedeni u veoma težak položaj i znatno veće troškove, uz gubitak vremena za dugotrajni transport robe.

Granični prelaz Gradiška zatvoren je za sva vozila zbog urušavanja pješačkog prelaza na nadvožnjaku međudržavnog mosta na Savi.

