Ruski naučnici razvili novi krvni test za rano otkrivanje raka materice

19.05.2026 19:19

Вађење крви из прста
Foto: Artem Podrez/Pexels

Dijagnostiku bolesti endometrijuma (unutrašnje sluzokože materice) razvili su ruski naučnici analizom krvi uz korišćenje minimalno invazivne metode koja se zove Ramanova spektroskopija (SERS), saopštila je pres služba Univerziteta „Sečenov“.

Prema istraživačima, SERS analiza može da smanji broj nepotrebnih invazivnih procedura za približno 40 odsto i skrati vrijeme dijagnostike sa 14 na tri dana.

„Ruski naučnici su predložili alternativu ultrazvuku i histeroskopiji za otkrivanje uobičajenih bolesti materice - minimalno invazivni test krvi zasnovan na površinski pojačanoj Ramanovoj spektroskopiji. Ova metoda omogućava veoma preciznu dijagnozu polipa, hiperplazije i raka endometrijuma u ranoj fazi“, istakla je pres služba univerziteta.

Rak endometrijuma je treći najčešći rak kod žena u Rusiji, a njegova učestalost raste. Polipi i hiperplazija endometrijuma mogu dovesti do anemije, neplodnosti i maligne transformacije.

Bolesti endometrijuma se obično dijagnostikuju ultrazvukom, histeroskopijom i, ako se sumnja na rak, biopsijom tkiva. Međutim, ove metode su invazivne, nose rizik od komplikacija kao što su krvarenje, infekcija i stvaranje adhezija, i nisu uvijek dovoljno informativne.

Autori studije, specijalisti sa Univerziteta Sečenov, zajedno sa kolegama sa Samarskog nacionalnog istraživačkog univerziteta i Instituta za fiziku čvrstog stanja „Ju. A. Osipjan“ Ruske akademije nauka, pioniri su u korišćenju površinski pojačane Ramanove spektroskopije (SERS) za otkrivanje ginekoloških bolesti.

„Ovo je jedna od najtačnijih molekularnih dijagnostičkih metoda - spektroskopija može da odredi sastav praktično bilo koje supstance, bilo da je u čvrstom stanju, tečnosti ili gasu. Tehnologija se zasniva na jedinstvenom načinu na koji svaki molekul rasijava svjetlost, stvarajući jedinstveni spektralni 'otisak prsta' date supstance. Ovaj efekat se koristi u mnogim oblastima nauke, uključujući medicinu, ali ovo je prvi put da je korišćen u dijagnozi endometrijalnih patologija“, rekao je Dmitrij Artemjev, vršilac dužnosti šefa Katedre za laserske i biotehničke sisteme na Univerzitetu u Samari.

Naučnici su analizirali krvnu plazmu pacijentkinja i identifikovali promjene karakteristične za endometrijalne polipe, hiperplaziju i adenokarcinom: kod žena sa ovim stanjima, nivoi određenih aminokiselina su nekoliko puta veći od normalnih. Kako se navodi u studiji, to su specifični markeri za patologiju materice - na primjer, slika bi bila drugačija kod crijevnih polipa, prenosi Glas Srpske.

Za analizu je dovoljna mala epruveta (4 ml) krvi. Uzorak se centrifugira da bi se dobila plazma, koja se zatim nanosi na posebnu podlogu koja sadrži srebrne nanočestice, koje pojačavaju signal milione puta. Nakon sušenja na sobnoj temperaturi, uzorak se zrači laserom talasne dužine od 785 nanometara. Detektor bilježi neelastično rasijanu svjetlost, a specijalizovani softver identifikuje vršne vrijednosti koje odgovaraju određenim molekulima. Vrhovi na spektrogramu „govore“ naučnicima o određenoj bolesti.

Za tumačenje rezultata koriste se multivarijantne statističke metode - metoda projekcije latentne strukture i diskriminantna analiza. Ovo osigurava da je dijagnoza nezavisna od subjektivne percepcije ljekara.

Metoda je testirana u Sečenovskom centru za materinstvo i brigu o djeci na 120 pacijenata sa potvrđenim dijagnozama. SERS analiza je pokazala veću tačnost u poređenju sa ultrazvukom i histeroskopijom.

Štaviše, kako se ističe, metoda je pokazala visoku osjetljivost i specifičnost, što znači da ne samo da može da detektuje pozitivan rezultat kada pacijent definitivno ima bolest, već i da izbjegne lažno pozitivne rezultate kod zdravih pacijenata.

Prema autorima, efikasnost nove metode u dijagnostici različitih endometrijalnih patologija je sljedeća: polipi: tačnost - 93,1 odsto (ultrazvuk - 75,4 odsto, histeroskopija - 83,6 odsto), specifičnost - 100 odsto, osjetljivost - 87,1 odsto. Hiperplazija endometrijuma bez atipije: tačnost - 88,3 odsto (ultrazvuk - 75 odsto, histeroskopija - 83,3 odsto), osjetljivost - 93,3 odsto, specifičnost - 83,3 odsto. Adenokarcinom (rak) endometrijuma: tačnost - 93,9 odsto (ultrazvuk - 81 odsto), specifičnost - 100 odsto, osjetljivost - 86,2 odsto.

Oprema za Ramanovu spektroskopiju je kompaktna i lako dostupna, a sam test traje samo nekoliko minuta. Zbog toga je metod pogodan za široko rasprostranjen skrining, posebno kod žena u riziku, kao što su one sa abnormalnim krvarenjem iz materice, gojaznošću, sindromom policističnih jajnika i istorijom raka.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu „Problemi ginekologije, akušerstva i perinatologije“.

