Drama u Brazilu: Proglašen mrtvim, pa pronađen živ u pogrebnom preduzeću

Alvesovo tijelo prebačeno je u pogrebno preduzeće gdje je osoblje sprovelo standardne procedure nakon smrti i počelo da ga priprema za posljednji ispraćaj.

Osoblje je ubrzo otkrilo da Alves zapravo i dalje pokazuje znake života, nakon čega su očajnički pokušali da ga reanimiraju.

Žaklin Brođato tehnički nadzornik medicinske njege u pogrebnom preduzeću, izjavila je:

„Naše pogrebno osoblje je izvršilo prenos tijela kao standardnu proceduru."

„Kada su stigli u laboratoriju i stavili ga na sto, primjetili su neobične pokrete u predjelu stomaka i nisu bili sigurni da li je u pitanju disanje. U prvom trenutku, kada smo shvatili da postoje vitalni znaci, jedina misao nam je bila da ga spasimo."

„Zato sam pružila prvu pomoć, pokušavajući da mu oslobodim disajne puteve dok ne stigne hitna pomoć."

„Sve se odigralo veoma brzo – kada su stigli, ljekar je odmah počeo sa sedacijom i intubacijom kako bi mogao da bude prevezen u zdravstvenu ustanovu.“

Alves je hitno prevezen u bolnicu u Prezidente Prudenteu, u Brazilu, gdje se i dalje nalazi od juče. Član porodice je rekao:

Region Lukin snimak iz djetinjstva slama srca: ''Ne znam šta nas čeka, sudbina će odlučiti''

„Moja tetka je otišla kući da pripremi papirologiju i odjeću koju je moj djeda trebalo da nosi na bdenju."

„Kada su stigli tamo, mojoj tetki i rođaku je kašnjenje djelovalo čudno."

„Tada je mom rođaku rečeno da je odveden u pogrebno preduzeće radi pripreme tijela, a kada su stigli tamo, u pogrebnom preduzeću su primjetili vitalne znake – disao je i pomjerao se.“

Policija je obaviještena i slučaj je registrovala kao „nepružanje pomoći“, dok ime ljekara koji je proglasio Alvesa mrtvim nisu objavili.

Alves, koji živi u Emilianopolisu, i dalje je intubiran na odjeljenju intenzivne njege u teškom, ali stabilnom stanju.

Advokat njegove porodice, Karlos Alberto, rekao je:

"Prema riječima ljekara iz bolnice u kojoj se gospodin Žurasi trenutno liječi, ova situacija je možda pogoršala njegovo stanje zbog njegovih godina i vremena koje je proveo bez odgovarajuće njege i liječenja.“

Prvobitna bolnica u Prezidente Bernardesu saopštila je da će pokrenuti internu istragu o incidentu i da je „na raspolaganju za sva neophodna pojašnjenja“.

Ovo se dogodilo u isto vrijeme kada je jedan stariji pilot pronađen živ više od 24 sata nakon užasne nesreće

Za Altevir Edšona, starog 72 godine, strahovalo se da je mrtav nakon što je njegov mali avion pao sa neba iznad guste šume u blizini Belema, u severnom Brazilu.

Lešinar se sudario sa jednom od elisa Altevirovog motornog aviona, što je dovelo do toga da se letjelica strmoglavi na zemlju. Pilota nigdje nije bilo nakon što je olupina aviona pronađena, pa su nadležni pokrenuli besomučnu potragu.

Kasnije je pronađen na više od tri milje udaljenosti, dok su iz Brazilskih vazduhoplovnih snaga saopštili da se nesreća istražuje, prenosi Kurir.