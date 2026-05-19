Stotinu mladih pristupilo SNSD-u

19.05.2026 18:16

Вечерас је у Добоју стотину младих из овог града потписало приступницу СНСД-у, а том чину је присуствовао и лидер те странке Милорад Додик.
Foto: SRNA

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je SNSD rastuća partija, što se najbolje pokazuje u Doboju gd‌je je večeras stotinu mladih iz ovog grada potpisalo pristupnicu SNSD-u.

Dodik je rekao novinarima da su mladi svjesni da dobiti člansku kartu ne znači da se radi o gotovoj privilegiji i da se ona mora potvrditi upornim radom na terenu i zalaganjem.

"Dokazivanje u vlastitoj strukturi, a zatim u lokalnoj zajednici. Taj metod rada u Doboju je svakako najbolji pokazatelj rezultata koje ostvarujemo", izjavio je Dodik.

On je istakao da sa mladima želi da razgovara o svim otvorenim pitanjima, o tome kako poimaju društvene procese.

Dodik je poručio da je Doboj lider u pronatalitetnim mjerama koje se odnose na stambenu podršku mladim bračnim parovima.

On je naveo da se na nivou Republike Srpske radi na tome da se smanji pripravnički staž mladima sa visokom i srednjom stručnom spremom kako bi im se olakšalo da dođu do plata i uključe se u društvene procese rada i odlučivanja u Srpskoj, prenosi SRNA.

Милорад Додик у Добоју

Dodik je istakao da je cilj da procese odlučivanja prepuste mladima koji će svakako prepoznati ko su lideri.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Doboju Obren Petrović kaže da su mladi budućnost i da SNSD u Doboju nastoji da su svi jedna porodica, u kojoj osim politike ima mjesta i za druženje.

On je istakao da mladi u ovom odboru preuzimaju odgovorne dužnosti, a da se povjerenje za to stiče radom.

Predsjednik dobojskog Aktiva Mladih socijaldemokrata /MSD/ Aleksa Mirčetić poručio je da je ovaj aktiv najorganizovaniji u Srpskoj i da je zadovoljan što su mladi prepoznali programske ciljeve i aktivnosti SNSD-a.

On je za ostvarene rezultate zahvalio Petroviću i Dodiku, te ukazao na njihovu nesebičnu podršku u radu.

Bojan Ćelić kaže da prati rad i politiku Milorada Dodika, naročito njegov stav prema Republici Srpskoj, što mu je i motiv da se politički angažuje.

Potpisivanje pristupnica organizovano je u hotelu "Park" u Doboju.

Komentari (8)
