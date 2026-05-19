Stevanović: Apelujem na odgovorne da do sutra otvore novi granični prelaz

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović apelovao je na one koji odlučuju o otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška da najkasnije do sutra donesu odluku o njegovom puštanju u saobraćaj.

"Apelujem na odgovorne da još jednom stave prst na čelo i da u toku večeri, a najkasnije sutra pokušamo uspostaviti saobraćaj na novom graničnom prelazu", rekao je Stevanović.

On je naveo da svi granični prelazi u okruženju nisu u stanju da prihvate broj vozila koji će vrlo brzo "nagrnuti", pogotovo teretni saobraćaj.

Stevanović je istakao značaj graničnog prelaza u Gradišci za privrednike iz cijele BiH, kao i za sve građane i putnike, prenosi SRNA.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novi prelaz Gradiška – Novi Most izgrađen je i u potpunosti opremljen u decembru prošle godine kada je trebao biti svečano otvoren, ali se to nikada nije desilo jer je član Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacija BiH Zijad Krnjić pet puta glasao protiv izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji kako bi direktor UIO izdao rješenja o preraspodjeli carinskih i drugih službenika na novom prelazu.