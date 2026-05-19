Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Doboj, gd‌je će prisustvovati potpisivanju pristupnica za stotinu novih članova u Gradski odbor Mladih socijaldemokrata (MSD)

Predsjednik dobojskog MSD-a Aleksa Mirčetić rekao je da je zadovoljan što su mladi prepoznali programske ciljeve i aktivnosti dobojskog SNSD-a, kao i politiku lidera stranke Milorada Dodika.

"Ovo je vjetar u leđa našem daljem radu", rekao je Mirčetić.

Pristupnice će biti potpisane u hotelu "Park" u Doboju, prenosi SRNA.