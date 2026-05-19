Suspendovan Ivan Garaj: Popio 12 piva i konzumirao kokain

19.05.2026 18:03

Суспендован Иван Гарај: Попио 12 пива и конзумирао кокаин
Foto: Instagram/Ivan Garaj

Srpski atletičar Ivan Garaj, koji se takmiči u bacanju kugle i bacanju diska, suspendovan je zbog upotrebe kokaina, potvrdili su na internet stranicama Srpski atletski savez (SAS) i Antidoping agencija Srbije (ADAS).

Srpski atletski savez u zvaničnom saopštenju naveo je da je Garaj priznao upotrebu kokaina, koji je konzumirao uz alkohol te da je to učinio iz zabave, piše Anadolija.

"Atletičar Ivan Garaj priznao je upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi s poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je 23. februara 2026. godine oko 23 sata konzumirao kokain u pet doza s 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice - navedeno je u saopštenju SAS-a.

Zbog toga mu je izrečena tromjesečna suspenzija, koja je stupila na snagu 20. marta.

Garaj je tokom karijere ostvario nekoliko zapaženih rezultata. Bio je drugi na Kupu Srbije u Kruševcu u junu 2025. godine, dok je 2023. osvojio prvo mjesto na prvenstvu Vojvodine.

Takođe, 2015. godine nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Pitestiju.

