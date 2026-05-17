Bojinović za ATV: Ovo je pobjeda za sav srpski narod

"Ovo je pobjeda za sav srpski narod. Bilo je pakleno, preteška utakmica. Uspjeli smo da srušimo mađarski bastion, naš niški bastion je ostao neokrznut. Sa velikim zadovoljstvom idemo na Svjetsko prvenstvo", rekao je Mladen Bojinović, direktor rukometne reprezentacije Srbije.

Prema njegovim riječima ekipa rukometne reprezentacije Srbije ide uzlaznom putanjom kao i da će u budućnosti pokazati mnogo.

"Svi smo bili oduševljeni utakmicom u Nišu i svi smo bili svjesni da smo pripustili veliku šansu i da će nam biti mnogo teško. Ti je bilo moje mišljenje od prvog momenta, da je možda bolje što smo pobijedili sa dva razlike jer se nismo ni u jednom momentu ovdje opustili u 60 minuta smo igrali stvarno lavovski, borili se. Pokazali da smo kvalitetna ekipa, da smo bolji od Mađarske i zasluženo smo izborili plasman za Svjetsko prvenstvo", kaže Bojinović.

Podsjećamo, rukometaši Srbije plasirali su se na Svjetsko prvenstvo poslije drugog susreta sa Mađarskom u kom su poraženi rezultatom 31:30. Srbija je prethodno slavila u prvom duelu rezultatom 31:29 pa je tako obezbijedila mjesto na šampionatu.