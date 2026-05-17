Jači od sudija i Mađarske: Srbija na Svjetskom prvenstvu!

Rukometaši Srbije plasirali su se na Svjetsko prvenstvo poslije drugog susreta sa Mađarskom u kom su poraženi rezultatom 31:30. Srbija je prethodno slavila u prvom duelu rezultatom 31:29 pa je tako obezbijedila mjesto na šampionatu.

Poslije spektakularne pobjede na domaćem terenu, pred srpskim rukometašima bio je još teži zadatak u Vespremu. Mađari su imali publiku, ali i veliku pomoć sudija koje su bile nemilosrdne i svaki kontakt pretvarale u sedmerac za rivale, na kraju ih je bilo 12!

Iako je Mađarska na papiru bila favorit, Srbija je u prvom meču pokazala sve svoje kvalitete pa su tako domaćini imali čega da se boje.

Tokom prvog poluvremena Srbija je u jednom momentu i povela, ali Mađari su uspjeli da preokrenu i došli su i do tri gola prednosti. U nastavku se vodila velika i teška bitka.

Morali su srpski rukometaši da prihvate i neke kontroverzne odluke sudija koji su prečesto kažnjavali sedmercem. Ipak, herojski su se borili Orlovi, a sjajni Milosavljev uspeo je preko celog terena da pogodi za izjednačenje odnosno 15:15.

Poslije prvih 30 minuta vidjeli smo egal, rezultat je bio 17:17.

U drugom poluvremenu rukometaši Srbije bili su pod još većim pritiskom. Sudije su bile nemilosrdne. Orlovi su ostali sa tri igrača manje na terenu i Mađari su to iskoristili da dođu do tri gola prednosti.

Nevjerovatni Milosavljev branio je gol koliko je bio u mogućnosti, ali je isto tako nevjerovatno teško opisati sa čim su sve morali da se bore srpski rukometaši koji se nisu predavali.

Uspjeli su da izađu iz kriznog perioda i da konačno smanje tri gola prednosti na jedan, ali novi sedmerac ponovo je Mađarima donio plus dva. Nije Srbija potom iskoristila sedmerac da ponovo smanji na minus jedan, ali jeste nešto kasnije na šest minuta do kraja meča.

Nije dugo potrajalo, mađarski rukometaši su postigli svoj 11. gol iz sedmerca i ponovo su došli do plus dva. Ubrzo je smanjio Marsenić i usledila je dramatična borba.

Nisu rukometaši Srbije više ni imali snage, a ni vremena da se bore sa suđenjem, već su dali sve od sebe da dođu do rezultata koji ih vodi na Svjetsko prvenstvo. Orlovi nisu iskoristili napad za izjednačenje, a Mađarka je imala pola minuta da dođe do dva gola prednosti. Međutim, pravda je pobedila!

Mađari nisu iskoristili napad, a Srbija je izgubila sa golom razlike i pobijedila sudije.

Pravi heroj bio je maestralni Dejan Milosavljev koji je pravi čuda na golu, dok je najefikasniji bio Vanja Ilić sa devet golova. Pet pogodaka upisao je sjajni Dragan Pešmalbek koji je imao važnu ulogu i u posljednjim sekundama.

Miloš Kos i Darko Đukić doprineli su pobjedi sa četiri gola.

U timu Mađarske Bence je upisao šest golova, dok su Benhidi, Sita i Ilić imali po četiri pogotka. Sa tri gola je meč završio Fazekaš.

Bila je ovo jedna od najvećih utakmica srpskih rukometaša u posljednjih nekoliko godina, a nagrada nije mogla da bude bolja, karta za Svjetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Njemačkoj.