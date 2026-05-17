Ne blijedi sjećanje na legendarnog boksera: Tri decenije od smrti Radovana Bisića

Danas se sjećamo jednog od najboljih boksera bivše Jugoslavije, Radovana Bisića koji je preminuo prije 30 godina.

Dvostruki je šampion bivše države, najbolji bokser Balkana u poluteškoj kategoriji, a osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 1975. godine.

Rođen je u Požegi, ali je produkt banjalučke Slavije. Ostao je upamćen kao legenda boksa i jedan od najboljih u svojoj generaciji. Dugi niz godina njegova Slavija organizovala je memorijal u čast Radovana Bisića koji bi u julu ove godine ponovo trebao da se obnovi.