Logo
Large banner

Ne blijedi sjećanje na legendarnog boksera: Tri decenije od smrti Radovana Bisića

17.05.2026 08:42

Komentari:

0
Не блиједи сјећање на легендарног боксера: Три деценије од смрти Радована Бисића
Foto: Glas Srpske

Danas se sjećamo jednog od najboljih boksera bivše Jugoslavije, Radovana Bisića koji je preminuo prije 30 godina.

Dvostruki je šampion bivše države, najbolji bokser Balkana u poluteškoj kategoriji, a osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 1975. godine.

Rođen je u Požegi, ali je produkt banjalučke Slavije. Ostao je upamćen kao legenda boksa i jedan od najboljih u svojoj generaciji. Dugi niz godina njegova Slavija organizovala je memorijal u čast Radovana Bisića koji bi u julu ove godine ponovo trebao da se obnovi.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Bisić

bokser

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кану

Ostali sportovi

Sve spremno za Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama

13 h

0
Одличан наступ АК Борац на Првенству Републике Српске

Ostali sportovi

Odličan nastup AK Borac na Prvenstvu Republike Srpske

17 h

0
Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

Ostali sportovi

Tragedija! MMA borac se utopio nakon što je herojski spasao četiri tinejdžerke

19 h

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

Ostali sportovi

Na Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu stižu takmičari iz 28 zemalja

21 h

0

  • Najnovije

10

29

Sloba o problemima sa kojim se borio: Povećao sam doze, pio lijekove, ženi sam ćutao o tome

10

29

Koja sjedišta u avionu su najbolja za duga putovanja

10

25

Izgradnja magistralnog gasovoda i auto-puta do Mliništa za bolji život građana

10

22

Vraća se Konor Mekgregor! UFC lansirao bombu i zakazao borbu godine za ljeto

10

15

Kuba se sprema za američki napad

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner