Na Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu stižu takmičari iz 28 zemalja

16.05.2026 12:37

Foto: ATV

Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama "Banjaluka – Vrbas 2026" od 19. do 24. maja u Banjaluci okupiće takmičare iz 28 zemalja svijeta i pravi je pokazatelj da Republika Srpska ima kapacitet da organizuje najveća sportska takmičenja, rekla je pomoćnik ministra za sport Danijela Ćapin.

Ćapinova je istakla značaj ovog takmičenja u promociji sportskog duha, ali i turističkih potencijala i Srpske, te navela da je resorno ministarstvo podržalo njegovu organizaciju sa 110.000 KM.

"Osim u razvoj sporta, cilj nam je da ulažemo i u značajne sportske događaje, da bismo doprinijeli promociji i afirmaciji Republike Srpske i njenih kapaciteta", rekla je Ćapinova na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Direktor Kajak kanu kluba "Vrbas" Nikola Stanković rekao je da reprezentacije već uveliko stižu u Banjaluku gd‌je će ugostiti takmičare iz Senegala, Brazila, Amerike, Kanade, Australije.

"Banjaluka i Kanjon Tijesno odavno su postali svjetska kajakaška destinacija i takmičari rado i sve češće ovd‌je dolaze na pripreme, jer su staze prohodne tokom cijele godine", rekao je Stanković, prenosi Srna

On je istakao da na prvenstvo dolaze takmičari sa pet kontinenata, te da će Banjaluka biti centar velikog sportskog spektakla.

Naglasio je da se preduzima sve kako bi takmičenje prošlo u najboljem redu. "Ono na šta ne možemo da utičemo jesu vremenski uslovi, koji su nam donijeli male komplikacije, ali i to u hodu rješavamo", naveo je Stanković.

Stanković je dodao da će Svjetsko prvenstvo svečano biti otvoreno u Sportskoj dvorani "Centar" u utorak, 19. maja, u 19.00 časova.

