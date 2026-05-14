Prijedor u znaku atletike: Održane 65. Međunarodne ulične trke

ATV
14.05.2026 20:17

Program je počeo trkom najmlađih, dok su centralni dio dana obilježile trke na dvije i četiri hiljade metara.

Međunarodne ulične trke okupile su cicibane, školarce, rekreativce i profesionalce koji u Prijedor dolaze zbog jake konkurencije i duge tradicije. Pod pokroviteljstvom grada, ova manifestacija decenijama drži visoke standarde, dok je povrtak proslavljenih imena atletike na prijedorsku stazu najbolja potvrda njenog kvaliteta.

Ovogodišnja promoterka trke je proslavljena atletičarka Amela Terzić koja je osam puta odnijela pobjedu na prijedorskoj Uličnoj trci.

„Zaista jedna lepa elitna trka. Zaista je meni kao sportistkinji uvek predstavljala jaku konkurenciju, zbog toga sam i rado dolazila. Kao što vidite imali smo dosta predstavnika iz Kenije koji su i tada trčali s mnom", izjavila je Terzićeva.

Ipak, najglasniju podršku dobili najmlađi. Osnovci su pokazali da se za budućnost atletike u gradu na Sani ne treba brinuti.

Među učesnicima ovogodišnje trke je atletičarka iz Kenije Valentina Šebe kojoj je ovo treći nastup u Prijedoru.

Međunarodne trke predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova grada.

„Definitivno manifestacija koja je brend našeg grada dakle koja daje veliki pečat našem gradu dakle jedna od tri sportske manifestaije od značaja za grad Prijedor, koja je u organizaciji grada Prijedora i gradske uprave a tehnički organizator Uličnih trka već tradicionalno Atletski klub „Prijedor“ odnosno Savez za pkolski sport Prijedor, odnosno društvo pedagoga Fizičke kulture grada Prijedora", rekao je Aleksandar Milješić načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.

Trka je i ove godine okupila je učesnike iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Senegala kao i Srpske i BiH.

