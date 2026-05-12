Dvostruka olimpijska šampionka odlučila da napusti sport i bude medicinska sestra

Svijet sporta ostao je u nevjerici nakon objave Keti Arčibald, legendarne britanske biciklistkinje i dvostruke olimpijske šampionke, da se povlači sa velodroma.

Iako su mnogi očekivali da će se takmičiti na domaćem terenu u Glazgovu na Igrama Komonvelta, Škotska heroina odlučila je da okači bicikl o klin i – postane medicinska sestra!

Nakon 13 godina na vrhunskom nivou, tokom kojih je osvojila nevjerovatnu 51 medalju na najvećim takmičenjima, Keti je odlučila da svjetla reflektora zameni bolničkim hodnicima.

Keti je otkrila da je već prošle godine tajno započela studije sestrinstva i da je upravo to prelomilo njenu odluku.

- Počela sam prvu godinu obuke za medicinsku sestru prošlog septembra i potpuno sam se zaljubila u cijelu tu priču. Kada sam rekla prijateljima i kolegama da se povlačim, mislili su da je to zato što ne mogu da postignem oba. Istina je da sam uživala u učenju i da me taj poziv uzbuđuje. Želim da se povučem iz javnosti i budem neko kome ljudi mogu da vjeruju kada im je pomoć potrebna - izjavila je Arčibaldova.

Keti Arčibald ulazi u istoriju kao jedna od najvećih. Osvojila je zlatnu medalju u Riju 2016. u ekipnoj poteri uz svjetski rekord, a zatim i zlato u Tokiju 2021. u disciplini medison. Sa sedam titula svjetske šampionke i desetinama evropskih zlata, postala je simbol britanskog sporta.

Ipak, njenu karijeru i život obeležila je i stravična tragedija. Prije dvije godine, njen partner Rab Vordel, takođe šampion u biciklizmu, preminuo je od zastoja srca u krevetu pored nje, samo dva dana nakon što je postao nacionalni prvak. Keti je smisao i snagu nakon tog gubitka pronašla upravo u želji da pomaže drugima.

- Biti dio britanskog tima značilo je biti dio nečeg većeg od mene same. Čast mi je što sam se trkala sa najboljima. Ne nadam se nikakvom velikom nasleđu, samo se nadam da sam ostavila trag na ljude sa kojima sam radila - skromno je poručila šampionka.

Iako ju je bizarna povreda spriječila da nastupi na nedavnim Olimpijskim igrama u Parizu, Keti odlazi uzdignute glave, spremna da u novoj "disciplini" – spasavanju života – osvoji svoje najvažnije odličje.

