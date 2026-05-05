Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

Foto: Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Ministarka porodice, omladine i sporta, Irena Ignjatović, razgovarala je sa predsjednikom Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, Miloradom Arlovom o realizaciji posjete djece sa Kosova i Metohije Republici Srpskoj.

Ignjatovićeva istakla je da će Ministarstvo pružiti podršku Odboru pri realizaciji ove posjete jer je jako važno da svi zajedno, djeci koja se od najranijeg djetinjstva suočavaju sa teškim životnim izazovima, učinimo boravak u Republici Srpskoj što prijatnijim i uljepšamo im dane raspusta. Doček djece planiran je 19.juna u etno selu "Stanišići".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.