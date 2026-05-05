Univerzitet u Banjaluci i Prvi moskovski državni medicinski univerzitet potpisali sporazum o saradnji

Predstavnici Univerziteta u Banjaluci i Prvog moskovskog državnog medicinskog univerziteta "I.M. Sečenov" potpisali su danas u Banjaluci sporazum o saradnji koji podrazumijeva obrazovanje studenata, međunarodne projekte za studente, te naučna istraživanja u oblasti onkologije.

Sporazumom, koji su potpisali rektor banjalučkog Univerziteta Radoslav Gajanin i profesor moskovskog univerziteta akademik Igor Rešetov predviđene su i medicinske kosultacije sa pacijentima sa mogućnošću liječenja pacijenata i u Ruskoj Federaciji i u Republici Srpskoj.

Gajanin je naglasio da je za Univerzitet u Banjaluci i Medicinski fakultet važna razmjena nastavnika i studenata, a posebno edukacija u oblasti onkološke hirurgije.

"Bilo bi veoma dobro da metode liječenja koje se primjenjuju na ruskom univerzitetu primijenimo u liječenju onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj", rekao je Gajanin novinarima u Banjaluci nakon potpisivanja sporazuma.

Gajanin je uvjeren da će u saradnji sa Medicinskim fakultetom i Univerzitetskim kliničkim centrom Srpske biti formiran tim koji bi se dodatno edukovao na Univerzitetu "I.M. Sečenov", prvenstveno iz oblasti onkološke hirurgije.

On je naveo da je sporazumom sa moskovskim univerzitetom predviđeno i zajedničko učešće u projektima.

Rešetov je naglasio da je posebna saradnja dva univerziteta predviđena u oblasti onkologije.

"Bavimo se motivacijom studenata, budućih onkologa i to želimo da razvijemo i na Univerzitetu u Banjaluci. Imamo sistem od tri nivoa koji uključuje aktivnosti za studente onkologije, studentski naučni kružok, školu umjetnosti koja se tiče onkologije, kao i praksu vodećih onkologa", pojasnio je Rešetov.

On je izrazio nadu da će studenti iz Republike Srpske i Srbije biti učesnici olimpijade iz oblasti onkologije, koji organizuje ovaj ruski univerzitet.