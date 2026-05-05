Šolaja: Dodikova posjeta SAD-u šalje poruku stabilnosti

Posjeta lidera SNSD-a Milorada Dodika SAD-u važna je jer šalje poruku o stabilnosti i mogućnosti saradnje sa Republikom Srpskom, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja.

- Svaki izlazak iz Republike Srpske i saradnja sa inostranim akterima povećava vidljivost Srpske i upućuje poruku i za druge da imaju otvorenost i mogućnost saradnje sa Srpskom. U tom smislu, posebno su važni kontakti sa institucijama u SAD-u - rekao je Šolaja za Srnu.

On je istakao da nagrada Dodiku za liderstvo i demokratiju još više ojačava poruku stabilnosti i mogućnosti saradnje sa Srpskom.

- Efekti nisu neposredno vidljivi. Proći će još neko vrijeme i vjerovatno će biti još više kontakata, pa će to kumulativno dati veliki rezultat - rekao je Šolaja.

Dodiku je tokom boravka u višednevnoj posjeti Americi uručeno priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.

Pored toga, Dodik je učestvovao na Svjetskom forumu lidera u organizaciji Univerziteta "Džadson", a tokom boravka u SAD imao je niz sastanaka, uključujući i susrete sa predstavnicima srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Americi.