Šolaja: Dodikova posjeta SAD-u šalje poruku stabilnosti

Izvor:
SRNA
Posjeta lidera SNSD-a Milorada Dodika SAD-u važna je jer šalje poruku o stabilnosti i mogućnosti saradnje sa Republikom Srpskom, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja.
- Svaki izlazak iz Republike Srpske i saradnja sa inostranim akterima povećava vidljivost Srpske i upućuje poruku i za druge da imaju otvorenost i mogućnost saradnje sa Srpskom. U tom smislu, posebno su važni kontakti sa institucijama u SAD-u - rekao je Šolaja za Srnu.
On je istakao da nagrada Dodiku za liderstvo i demokratiju još više ojačava poruku stabilnosti i mogućnosti saradnje sa Srpskom.
- Efekti nisu neposredno vidljivi. Proći će još neko vrijeme i vjerovatno će biti još više kontakata, pa će to kumulativno dati veliki rezultat - rekao je Šolaja.
Dodiku je tokom boravka u višednevnoj posjeti Americi uručeno priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.
Pored toga, Dodik je učestvovao na Svjetskom forumu lidera u organizaciji Univerziteta "Džadson", a tokom boravka u SAD imao je niz sastanaka, uključujući i susrete sa predstavnicima srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Americi.
