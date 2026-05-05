Jedina banka u Srpskoj koja daje kredite na 25 godina sa fiksnom kamatom

05.05.2026 11:01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

IRB banka jedina je na tržištiu koja daje stambene zajmove na 25 godina sa fiksnom kamatnom stopom, rekao je za RTRS Nedeljko Ćorić, v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja podrazumijevaju direktne plasmane po zajmovima za stambeno finansiranje. Sa direktnim plasmanima IRB počinje od 1.juna.

"Vodili smo se time da bi bili na usluzi građanima, da dobiju najbolji servis i po najboljim uslovima. Građani će dobiti mnogo bržu uslugu, tačno će znati koji su to rokovi u kojima će se rješavati njihovi zahtjevi, a to je maksimalno 30 dana. Jednosttavnija i brža procedura uz povoljnije kamatne stope od onih koje su bile", naglasio je Ćorić.

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

On je istakao da su jako povoljne reakcije javnosti, a IRB je i do sada bio garant bezbjednosti, jer podijelio je preko 15.000 stambenih kredita.

"Poziv građanima da apliciraju za kredite, i da rješavaju svoje stambene probleme. Od 1. juna podnošenje zahtjeva je u IRB. Mladi će imati najpovoljnije uslove za dobijanje stambenog kredita, ali isto tako i oni preko 35 godina mogu aplicirati. Cilj nam je bio da se prilagodimo tržištu, povećali smo maksimalni iznos sa 170.000 KM na 200.000 KM", dodao je Ćorić.

On je naglasio da sve grupe koje tretira IRB imaće povoljniju kamatnu stopu.

"Akcenat je na beneficiranim grupama. Kamatna stopa je bila 3,6 odsto, a sada će biti 2,49 odsto. Proširen je i obuhvat za samohrane roditelje. Bračni parovi bez d‌jece u kojima je jedan ili oba bračna partnera stariji od 35 godina mogu aplicirati za stambeni kredit IRB-a", poručio je Ćorić.

Ćorić je najavio još novina u IRB-u i plasiranje novih linija kredita.

"Posvetićemo se poljoprivrednicima, i to će biti najpovoljniji krediti za ovu privrednu granu. Želimo da pomognemo našim malim poljoprivrednicima, jer smo analizom utvrdili da bi trebali baš u ovoj oblasti primarno d‌jelovati. Očekujemo jako dinamično ljeto u IRB-u, ali da će kraj godine biti pozitivan i na zadovostvo svih, kako nas, tako i naših građana", zaključio je Ćorić.

(RTRS)

