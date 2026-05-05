Ko ostvaruje pravo na banjsko liječenje u Srpskoj?

Marija Milanović
05.05.2026 09:24

бања врућица рехабилитација пензионери
Foto: Banja Vrućica

Vlada Republike Srpske odobrila je 3.300.000 KM za ovogodišnju banjsko-klimatsku rehabilitaciju 5.800 penzionera, a što je znatno uticalo na povećanje broja korisnika ovog prava, što je potvrdio i direktor Fonda PIO Mladen Milić.

„Vlada Republike Srpske se i ove godine uključila u aktivnost koja je naišla na veoma širok odjek i veoma pozitivan primjer od strane korisnika ovog prava. Ova zajednička aktivnost Udruženja penzionera Republike Srpske Fonda PIO i Vlade Srpske traje nekih osam godina. U početku je bilo to oko 1.000-1.050 korisnika. U periodu Korone aktivnost je bila privremeno obustavljena, ali od prošle godine zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku i finansiranju u odnosu od milion KM iz budžeta Kabineta predsjednika, tako da je u toku prošle godine negdje oko 4.300 korisnika prava ostvarilo to pravo. Utisci su bili zaista pozitivni, a mnogi nisu do tada ni imali priliku da borave nigdje“, kazao je Milić uz naglasak da će zahvaljujući Vladi ove godine otići i do 45% više korisnika, a što je oko 6.000 penzionera.

Svaki korisnik koji je korisnik prava Fonda PIO i živi na teritoriji Republike Srpske, ima pravo da aplicira u Udruženje penzionera u mjestu, gradu, ili opštini u kojoj živi, kako bi ostvario pravo na banju.

„Odrađena je evaluacija i postoji Pravilnik o bodovanju i prednost imaju oni koji su bolesni, sa dokumentovanim medicinskim nalazima, nižom penzijom i oni koji su članovi Udruženja penzionera. U Bijeljini ove godine to pravo će obezbijediti 450 korisnika, a prijava je bilo daleko više. Izvršena je evaluacija i na vratima Udruženja penzionera postoji rang lista i dogovoreni su uslovi sa banjama. Ja koristim priliku da se zahvalim svim banjama, naročito banji „Vrućica“ jer se sve ponašaju kao društveno odgovorne jer su dale određene popuste i omogućile da veći broj korisnika ostvari ovo pravo“, rekao je Milić.

Penzioneri ovo sedmodnevno pravo mogu iskoristiti u banjama "Vrućica" u Tesliću, "Vilina vlas" u Višegradu, "Dvorovi" u Bijeljini, "Kulaši" u Prnjavoru, "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici i "Terme" u Laktašima.

