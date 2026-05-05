Dodik: Bećirović lažov koji pati od krize identiteta, zato se lažno i predstavlja

Denis Bećirović je nepodnošljiv lažov, koji očigledno pati od krize identiteta, zato se lažno i predstavlja. Bećirović ne govori u ime BiH, ni u ime Predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

On naglašava da je najveća prijetnja demokratiji upravo Bećirović.

"Isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom. Najveća opasnost za ljude u BiH je upravo Bećirović - nestručan, nesposoban, bezidejan, razmetljiv hvalisavac. Ako Evropa želi da postigne otpornost, mora naučiti da bude otporna na razne Bećiroviće", istakao je Dodik.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 5, 2026

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se na okruglom stolu održanom u okviru Evropske političke zajednice, gd‌je je rekao da postoji rizik da se Republika Srpska koristi kao platforma za hibridne aktivnosti i obavještajne operacije, ne samo protiv BiH već i protiv članica EU.