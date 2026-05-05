Logo
Large banner

Dodik: Bećirović lažov koji pati od krize identiteta, zato se lažno i predstavlja

05.05.2026 07:46

Komentari:

3
Предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Denis Bećirović je nepodnošljiv lažov, koji očigledno pati od krize identiteta, zato se lažno i predstavlja. Bećirović ne govori u ime BiH, ni u ime Predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

On naglašava da je najveća prijetnja demokratiji upravo Bećirović.

"Isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom. Najveća opasnost za ljude u BiH je upravo Bećirović - nestručan, nesposoban, bezidejan, razmetljiv hvalisavac. Ako Evropa želi da postigne otpornost, mora naučiti da bude otporna na razne Bećiroviće", istakao je Dodik.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se na okruglom stolu održanom u okviru Evropske političke zajednice, gd‌je je rekao da postoji rizik da se Republika Srpska koristi kao platforma za hibridne aktivnosti i obavještajne operacije, ne samo protiv BiH već i protiv članica EU.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Denis Bećirović

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Јаћимовић у име Додика уручио помоћ породици Горана Николића; Српска не заборавља своје борце

Republika Srpska

Jaćimović u ime Dodika uručio pomoć porodici Gorana Nikolića; Srpska ne zaboravlja svoje borce

2 d

0
Милорад Додик и Руди Ђулијани

Republika Srpska

Dodik: Vjerujem u oporavak Rudija Đulijanija

3 d

0
Предсједник СНСД-а

Fudbal

Dodik čestitao Borcu: Velika i zaslužena pobjeda!

3 d

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик стоји за говорницом на бини током на форуму "World Leaders Forum" за лидерство и демократију.

Republika Srpska

"Nagrada Dodiku i posjeta Americi - ozbiljna politička korist za Srpsku"

3 d

15

Više iz rubrike

Роде су биле вриједне: Српска богатија за 28 беба

Republika Srpska

Rode su bile vrijedne: Srpska bogatija za 28 beba

2 d

0
в.д. директора Универзитетско-клиничког центра Републике Српске Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot za ATV: UKC godišnje obavi 500.000 ambulantnih pregleda

2 d

0
Горан Селак предсједник Социјалистичке партије Српске и Чедомир Стојановић предсједник Покрета "Јединствена Српска" у Бијељини су потписали споразум о заједничком дјеловању на парламентарним изборима у октобру ове године.

Republika Srpska

Selak i Stojanović potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju

2 d

4
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Ko će prvi povući potez: Stanivukovićev tajni plan koji bi mogao sve da preokrene

2 d

10

  • Najnovije

11

16

Dodik o Kusturiću: Ljubav koju je imao za porodicu imao je i za Republiku Srpsku

11

08

Papa Lav nazvao banku, službenica mu spustila slušalicu

11

06

Sutra ispalata aprilskih penzija

11

03

Minić: Kusturić bio veliki čovjek, simbol hrabrosti i ljudskosti

11

01

Pica piletina: Brz i ukusan porodični ručak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner