Šobot za ATV: UKC godišnje obavi 500.000 ambulantnih pregleda

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kao stub zdravstva, godišnje obavi nevjerovatnih 500.000 ambulantnih pregleda. Samo u martu mjesecu pruženo je čak 55.000 usluga, poručio je za ATV v.d. direktora UKC-a Nikola Šobot.

"Univerzitetski klinički centar je najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. Mi smo ustanova tercijarnog nivoa za cijelu Srpsku, a sve okolne bolnice najteže pacijente upućuju upravo kod nas. Uz to, mi smo i ponosni nosioci nastavne aktivnosti za Medicinski fakultet u Banjaluci", istakao je Šobot.

Iako sistem funkcioniše besprijekorno, Šobot se osvrnuo i na izazove sa kojima se suočavaju svi zdravstveni sistemi u regionu, a to je nedostatak srednjeg medicinskog osoblja.

"Taj posao je izuzetno težak, zahtijeva empatiju i ogromnu posvećenost, zbog čega se sve manje ljudi odlučuje za taj poziv. Da biste bili kvalitetni u ovom poslu, morate istinski saosjećati sa pacijentima. S druge strane, raduje činjenica da ljekara na UKC-u za sada imamo dovoljno", pojasnio je on.

Govoreći o razvoju ustanove, Šobot je kao jedan od prioriteta izdvojio rješavanje infrastrukturnih pitanja koja će olakšati boravak svim građanima.

"Što se tiče projekata, goruća stvar je rješavanje pitanja garaže i parkinga, jer to postaje ozbiljan organizacioni izazov. To je stvar koju moramo i hoćemo riješiti. Posebno sam ponosan što smo uspješno preselili Onkologiju i Hematologiju u nove prostorije, gdje obje klinike funkcionišu fantastično na zadovoljstvo i pacijenata i osoblja", kaže Šobot.

Vizija razvoja tu ne staje. U planu je preseljenje plućne onkologije u novi objekat, dok kao svoje najveće želje za naredni period direktor ističe potpunu modernizaciju klinika za ginekologiju, pedijatriju i infektivne bolesti.