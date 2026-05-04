Pucnjava kod Bijele kuće: Jedna osoba upucana

Američka tajna služba saopštila je da su organi reda pucali na jednu osobu u blizini obeliska u Vašingtonu, zbog čega je Bijela kuća nakratko bila pod strogim mjerama bezbjednosti, prenosi Rojters.

"Osoblje američke Tajne službe nalazi se na mestu pucnjave u kojoj su učestvovali službenici, na uglu 15. ulice i avenije Independens u Vašingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda; njeno stanje trenutno nije poznato", navela je Tajna služba u saopštenju na platformi Iks.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

Bijela kuća je u ponedeljak popodne bila nakratko blokirana, prenosi Telegraf.rs.