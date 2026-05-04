Avion udario u zgradu u Brazilu, ima poginulih

Mali avion u kojem su bile četiri osobe udario je u zgradu u gradu Belo Horizonte na jugoistoku Brazila, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Pilot i kopilot su poginuli, dok su dva putnika u teškom stanju, navodi se u saopštenju.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama u zgradi u koju je avion udario, koja je pretrpjela veću materijalnu štetu.

[INTERNACIONALES] En Belo Horizonte, Brasil, una avioneta se estrelló contra un edificio, mientras un móvil de televisión transmitía en vivo: hay dos muertos.



Lokalne vlasti su saopštile da su pokrenule istragu i da još nije poznato zbog čega je pilot izgubio kontrolu nad letjelicom.