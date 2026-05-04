Termos povlači milione proizvoda, tri osobe trajno oslijepile

Kompanija Termos povukla je oko 8,2 miliona tegli i boca nakon prijava da poklopci mogu nekontrolisano da izlete prilikom otvaranja i povrede korisnike, uključujući i slučajeve trajnog gubitka vida.

Zbog neispravnosti proizvoda prijavljeno je najmanje 27 incidenata, uključujući posjekotine i tri slučaja trajnog gubitka vida. Povlačenje proizvoda objavila je Američka komisija za bezbjednost potrošačkih proizvoda (CPSC) i odnosi se na milione artikala prodatih širom Sjedinjenih Američkih Država.

Prema podacima regulatora, povlačenje obuhvata oko 5,8 miliona modela Stainless King Food Jar i dodatnih 2,3 miliona Sportsman Food & Beverage Bottle. Problem je u tome što poklopci nemaju ventil za oslobađanje pritiska, zbog čega se unutar posuda može akumulirati pritisak ako se hrana ili tečnost duže zadrže. U takvim uslovima, prilikom otvaranja, poklopac može da izleti velikom silinom i udari korisnika.

Trajni gubitak vida

Kompanija je primila najmanje 27 prijava incidenata u kojima su poklopci udarili korisnike. U tim slučajevima zabilježene su posjekotine i povrede koje su zahtijevale medicinsku pomoć, a tri osobe su pretrpjele trajni gubitak vida nakon što su ih poklopci pogodili u oko.

Regulatori navode da se povlačenje odnosi na proizvode proizvedene prije jula 2023. godine, uključujući modele SK3000 i SK3020 iz linije Stainless King Food Jar, kao i model SK3010 iz serije Sportsman.

Kupcima koji posjeduju ove proizvode savjetuje se da odmah prestanu sa njihovom upotrebom. Putem zvaničnog sajta kompanije mogu da podnesu zahtjev za zamenski proizvod ili novi poklopac sa sigurnosnim ventilom, prenosi Biz portal. Kompanija navodi da isporuka zamenskih proizvoda može trajati između sedam i devet nedjelja.

Povraćaj novca nije predviđen, a korisnicima se savjetuje da ne vraćaju proizvode u prodavnice, prenosi Informer.